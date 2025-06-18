Flamingoların Cennetinde Kuraklık Kabusu: 2 Bin Yavru Flamingo Öldü

Tuz Gölü'nde ekolojik felaket yaşandı. Üreme alanlarına su taşıyan kaynakların tarımsal sulamayla kuruması sonucu, yaklaşık 2 bin yavru flamingo susuzluk nedeniyle hayatını kaybetti.

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Flamingoların Cennetinde Kuraklık Kabusu: 2 Bin Yavru Flamingo Öldü
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Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü'nde ekolojik denge alarm veriyor. Her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapan gölde, bu yıl yine trajik bir tabloyla karşılaşıldı. Kuluçkadan çıkan yaklaşık 2 bin yavru flamingo, su yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Yüzölçümü bakımından devasa bir alanı kaplayan Tuz Gölü, su çıkışı olmayan, kapalı bir havza. Bu özelliği, gölü yılın büyük bölümünde sığ ve tuzlu bir su kütlesine dönüştürüyor. Göçmen kuşların önemli duraklarından biri olan bölge, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında flamingolarla dolup taşıyor. Bölge halkı burayı "flamingo cenneti" olarak adlandırıyor. Ancak cennetin kalbi bu yıl bir kez daha kırıldı.

Flamingoların Cennetinde Kuraklık Kabusu: 2 Bin Yavru Flamingo Öldü - Resim : 1

SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Yavru flamingo ölümlerine ilişkin bölgedeki son incelemeler, felaketin ardındaki nedenin su kaynaklarındaki kontrolsüz kullanım olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, flamingoların üreme alanlarını besleyen su kanallarını destekleyen sondaj kuyularında su seviyesinin ciddi şekilde düştüğünü belirtti.

Flamingoların Cennetinde Kuraklık Kabusu: 2 Bin Yavru Flamingo Öldü - Resim : 2

Bu kaynakların tarımsal sulama için bilinçsiz şekilde tüketildiği, açılan sondaj kuyusunun da yeterli debiye ulaşamadığı kaydedildi. Su bulamayan yavru flamingolar, kavurucu güneşin altında, yaşama tutunamadan can verdi.

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Kaynak: DHA

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