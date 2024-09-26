Yüzlercesi Bir Araya Geldi! Büyük İlgi Gördü

İzmit Körfezi, allı turna olarak da bilinen flamingoları ağırladı. Yüzlerce flamingo, körfezde adeta görsel şölen sundu.

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Yüzlercesi Bir Araya Geldi! Büyük İlgi Gördü

İzmit Körfezi, göçmen kuşlar için önemli bir uğrak yeri olmasının yanı sıra, flamingoların beslenme ve dinlenme noktası olarak da öne çıkıyor. Bu doğal güzellik, kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları için eşsiz bir fırsat sunarken her yıl bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Allı turna olarak da bilinen flamingolar, uzun göç yollarında dinlenmek için belirli yerlerde kısa süreli molalar veriyor. İzmit Körfezi, zengin besin kaynakları ve elverişli iklim koşulları sayesinde flamingolar için önemli bir durak noktası olarak biliniyor.

Kaynak: İHA

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