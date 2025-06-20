Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diplomasi Trafiğini Sürdürüyor: Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Görüştü

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diplomasi Trafiğini Sürdürüyor: Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

KRİTİK 'İSRAİL' UYARISI

İran ile nükleer anlaşmazlıkların çözüm yolunun müzakere masasından geçtiğini, İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan çatışmalı sürecin bölge güvenliğine yönelik tehdidi en üst seviyeye çıkarttığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırıları ile tetiklenen bu şiddet sarmalının neticelerinin bölgeye ve Avrupa'ya da göç ve nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verebileceğini belirtti.

'ÇABA GÖSTERECEĞİZ' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çatışmanın sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması için gayret gösterdiğini, bu çabaların da süreceğini ifade etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Recep Tayyip Erdoğan Almanya
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