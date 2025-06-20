Bir İlçe Yasta! Muhtarı Eski Eşine Yardım Etti Diye Öldürdüğü İddia Edildi

Diyabakır'da Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'in öldürülmesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Şüphelinin muhtarı, eski eşine yardım etti diye öldürdüğü öne sürüldü.

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Bir İlçe Yasta! Muhtarı Eski Eşine Yardım Etti Diye Öldürdüğü İddia Edildi
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Diyarbakır’da Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş’in silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 65 yaşındaki A.U. belirlenirken, şüpheliyi yakalamak için arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bir İlçe Yasta! Muhtarı Eski Eşine Yardım Etti Diye Öldürdüğü İddia Edildi - Resim : 1

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

13 Haziran'da akşam saatlerinde Silvan ilçesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda meydana gelen olayda, Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, sokakta silahlı saldırıya uğradı. Ateş, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına mermi isabet eden Murat Ateş, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'a sevk edilen Ateş, hayatını kaybetti.

Bir İlçe Yasta! Muhtarı Eski Eşine Yardım Etti Diye Öldürdüğü İddia Edildi - Resim : 2

Murat Ateş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedildi. Polis ekiplerinin çalışmasında, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin A.U. (65) olduğu belirlendi. Şüpheli aranırken; A.U.'nun, Murat Ateş'i boşandığı eşine yardım etmemesi için tehdit ettiği iddia edildi.

'KATİLİN BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYORUZ'

Öldürülen Murat Ateş’in kardeşi Adnan Ateş, konuya ilişkin açıklamasında, "Ağabeyim Murat Ateş, 16 yıllık Kale Mahallesi muhtarıydı. Muhtarlık yaptığı süre zarfında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere sürekli yardımlar yapardı. Maalesef ağabeyimiz, gıda yardımı yaptığı bir kadının boşandığı eşinin saldırısına uğrayıp, cinayete kurban gitti. Bizim buradan yetkililere tek çağrımız, katil zanlısının bir an önce yakalanmasıdır. Az da olsa teselli bulmamızdır. Ağabeyimizin Silvan için çok değerli olduğuna inanıyoruz. Ağabeyimiz, Silvan için çok büyük hizmetler yaptı. Dar gelirli insanlara yardım etti, tüm vaktini yardım etmek için harcadı. Ağabeyimiz bir ruh hastası tarafından cinayete kurban gitti. Katilin bir an önce bulunmasını yetkililerden istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ateş ailesi, ilçein birçok noktasına 'Gururumuz, onurumuz, canımız; fakir babası Murat Ateş, kocası tarafından terk edilen 65 yaşındaki yaşlı bir kadına gıda yardımı yaptığı için kocası tarafından canice katledildi. O bizim gururumuz, şerefimiz, atamızdı. Allah rahmet eylesin' yazılı pankartlar astı.

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Kaynak: DHA

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