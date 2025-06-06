Diyarbakır'da Yangın Faciası! 4 Kişi Hayatını Kaybetmişti, Belediye Başkanı Açıkladı... Soruşturma Başlatıldı

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan Rojava Sitesi’ndeki 13 katlı bir binada dün akşam saatlerinde meydana gelen yangın, büyük bir faciaya yol açtı. Yangında anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep (4) hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak, yangınla ilgili belediye binasında yaptığı açıklamada, faciaya yol açan ihmaller zincirini kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Bucak, yangın ihbarının saat 18.08’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştığını, ekiplerin saat 18.12’de hareket ederek 18.17’de olay yerine vardığını belirtti. 3’ü merdivenli 6 arazöz ve 44 itfaiye eri ile müdahale edildiğini kaydeden Bucak, binanın yapım tekniğinden kaynaklanan duman tahliye yetersizliği ve zehirli gaz birikimi nedeniyle tahliyenin dışarıdan yapılması gerektiğini ifade etti. Mahsur kalan vatandaşlar balkonlara yönlendirilerek merdivenli araçlarla kurtarılırken, 21 kişi temiz hava solunum cihazlarıyla tahliye edildi. Ancak tüm çabalara rağmen 4 kişi, soludukları zehirli gazlar nedeniyle hayatını kaybetti.

İHMALLER ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKTI

Bucak, yangının elektrik şaft boşluğundan kaynaklandığını ve binada ciddi yapısal eksiklikler tespit edildiğini vurguladı. Binanın zemin katından çatıya kadar havalandırma boşluğu ve penceresinin bulunmaması, yangın merdiveni kapılarının otomatik kapanma sistemine sahip olmaması, çatı katında havalandırma boşluğunun olmaması gibi eksiklikler faciayı büyüttü. Ayrıca, elektrik şaftında yanıcı PVC kabloların kullanılması, kabloların yetersiz kapasitede olması, şaftın depo olarak kullanılması ve yanıcı malzemelerle dolu olması yangının hızla yayılmasına neden oldu.

Bu eksikliklerin, 26735 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu’na aykırı olduğunu belirten Bucak, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma, binanın müteahhidi, ruhsat veren belediye ve itfaiye birimini kapsıyor. Bucak, “Soruşturmanın şeffaf bir şekilde sonuçlandırılacağının sözünü veriyoruz. Savcılık da bina mevzuatına dair detaylı soruşturma başlattı. Bu acının tarifi zor, tüm sorumlular açığa çıkana kadar durmayacağız” dedi.

ADLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili adli soruşturma başlattı. Bir başsavcı vekili koordinesinde iki savcı görevlendirildi. Yangının elektrik panosundan kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, kesin neden henüz belirlenmedi. Hayatını kaybedenler, yakınları tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek, idari ve adli soruşturmaların titizlikle yürütüleceğini ve ihmali olanların hesap vereceğini belirtti.