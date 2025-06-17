Gaziantep'te FETÖ Üyesi Yakalandı: 8 Yıl Kesinleşmiş Cezası Vardı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesine operasyon düzenlendi. 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te FETÖ Üyesi Yakalandı: 8 Yıl Kesinleşmiş Cezası Vardı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü istihbari çalışma sonucu Şehitkâmil ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve hakkında daha önce verilmiş hapis cezası kesinleşmiş olan M.K. isimli şahıs saklandığı evde yakalandı.

Gaziantep'te FETÖ Üyesi Yakalandı: 8 Yıl Kesinleşmiş Cezası Vardı - Resim : 1

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın daha önce örgüt içerisinde aktif görev aldığı, firari olarak uzun süredir gizlendiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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