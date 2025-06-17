Gaziantep'te FETÖ Üyesi Yakalandı: 8 Yıl Kesinleşmiş Cezası Vardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü istihbari çalışma sonucu Şehitkâmil ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve hakkında daha önce verilmiş hapis cezası kesinleşmiş olan M.K. isimli şahıs saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın daha önce örgüt içerisinde aktif görev aldığı, firari olarak uzun süredir gizlendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA