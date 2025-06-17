Kırıkkale'de Jandarmadan Operasyon: İki Firari Yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, aranan şahısların izini sürerek iki ayrı ilçede başarılı operasyonlara imza attı. Aralarında "gece vakti yağma" ve "tutuklunun kaçması" gibi ağır suçlardan aranan bir hükümlünün de bulunduğu 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de Jandarmadan Operasyon: İki Firari Yakalandı
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bahşılı ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında "gece vakti yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan 31 yaşındaki M.T. kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahsın daha önce cezaevinden kaçtığı ve uzun süredir izini kaybettirmeye çalıştığı öğrenildi.

Kırıkkale'de Jandarmadan Operasyon: İki Firari Yakalandı - Resim : 1

Aynı gün, Keskin ilçesinde yapılan ikinci operasyonda ise hakkında "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan 47 yaşındaki F.G. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı adrese yapılan baskında yakalandığı bildirildi.

Her iki hükümlü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulundu.

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Kaynak: İHA

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