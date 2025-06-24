Derin Dondurucuda Dehşet: Cezaevindeki Kadının Evinde 2 Aylık Bebek Cesedi Bulundu

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Cezaevinde bulunan G.İ. adlı kadının evinde temizlik yapan yakınları, derin dondurucuyu açtıklarında hayatlarının şokunu yaşadı. Dondurucuda, yaklaşık 2 aylık olduğu tahmin edilen erkek bir bebeğin cansız bedeni bulundu.

G.İ.'nin Eryaman Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evine akşam saatlerinde gelen aile fertleri, temizlik yapmak üzere evi düzenlemeye başladı. Ancak derin dondurucunun kapağını açtıklarında korkunç gerçekle yüzleştiler. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, bebeğin bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bebeğin G.İ.'ye ait olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA