Kışın evde yapılıyor, çiçekler coşuyor: Evi çiçek bahçesine dönüştüren 3 yöntem!

Eskişehir'de çiçekçi Murat Uzunharman, kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havada çiçeklere nasıl bakılması gerektiğini anlattı.

Kışın iç mekân çiçekleri için İHA'ya açıklamalarda bulunan Uzunharman, "Mekân sıcaklığına dikkat edilmelidir. Mesela ev sıcaklığı 27-28 derece olmalıdır. Çiçeklere 10-15 günde bir su verilmelidir. Yaz aylarında her hafta su veriliyor ancak kışın havalar daha soğuk olduğu için su olayına dikkat edilmelidir. Sıcaktan ve soğuktan etkilenen çiçekler var. Bunların cinsleriyle ilgili bilgi alınması gerekiyor" dedi.

"KIŞIN TOPRAK DEĞİŞİMİ OLMAZ"

Kışın çiçeklerde toprak değişimi yapılmaması gerektiğinden de bahseden Murat Uzunharmam, "Özellikle hiçbir bitki eksi derecenin altına düşmemelidir. Öyle durumlarda hemen bitki üşür ve donarak yapraklarını bırakır ve ölür. Kışın toprak değişimi olmaz. Toprak değişimi, bahara doğru yapılır. Zaten çiçekli bitkilerin toprakları, üzerinde çiçek varken değişmez, çiçekleri geçtikten sonra değiştirilir. İnsanlar evde hangi şartlarda rahat ediyorlarsa aynısı çiçekler için de geçerlidir. O yüzden oda sıcaklığında muhafaza etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN ÇİÇEKLER ONDAN TÜREDİ"

"Kışın sanıldığının aksine renk renk çiçekler gelir" diyen Uzunharmam, "Çünkü genelde Hollanda’dan ithal ediliyor. Yaz kış demeden en çok sattığımız bitki orkide bitkisidir. Çünkü hem anneler seviyor, hem eşler seviyor hem de orkide bitkisi yeryüzünde ilk bitki olduğundan bütün çiçekler ondan türediğinden en çok orkide bitkisini satıyoruz" diye konuştu.

ÇİÇEKLERİN SINIFLANDIRILMASI

Çiçekler, çeşitli kriterlere göre sınıflandırılabilir. En yaygın sınıflandırma yöntemi, çiçeklerin taç yapraklarının sayısına göre yapılan sınıflandırmadır.

Bu sınıflandırmaya göre, çiçekler şunlara ayrılır:

- Tek evcikli çiçekler: Hem erkek organları hem de dişi organları aynı çiçekte bulunan çiçeklerdir,

- Çift evcikli çiçekler: Erkek organları ve dişi organları ayrı çiçeklerde bulunan çiçeklerdir,

Çiçekler, ayrıca taç yapraklarının şekline göre de sınıflandırılabilir.

Bu sınıflandırmaya göre, çiçekler şunlara ayrılır:

- Düz taçlı çiçekler: Taç yaprakları düz olan çiçeklerdir. Örneğin, papatya, düz taçlı bir çiçektir,

- Oyuk taçlı çiçekler: Taç yaprakları içe doğru oyuk olan çiçeklerdir. Örneğin, lale, oyuk taçlı bir çiçektir,

- Külah biçimli çiçekler: Taç yaprakları yukarı doğru kıvrılmış olan çiçeklerdir. Örneğin, nergis, külah biçimli bir çiçektir,

Çiçekler, ayrıca taç yapraklarının rengine göre de sınıflandırılabilir.

Bu sınıflandırmaya göre, çiçekler şunlara ayrılır:

* Kırmızı çiçekler: Kırmızı renkli çiçeklerdir. Örneğin, gül, kırmızı renkli bir çiçektir,

* Sarı çiçekler: Sarı renkli çiçeklerdir. Örneğin, karanfil, sarı renkli bir çiçektir,

* Mavi çiçekler: Mavi renkli çiçeklerdir. Örneğin, menekşe, mavi renkli bir çiçektir,

* Beyaz çiçekler: Beyaz renkli çiçeklerdir. Örneğin, kardelen, beyaz renkli bir çiçektir.

Çiçekler, ayrıca üreme organlarının yapısına göre de sınıflandırılabilir.

Bu sınıflandırmaya göre, çiçekler şunlara ayrılır:

* Tam çiçekler: Hem erkek organları hem de dişi organları tam olarak gelişmiş olan çiçeklerdir,

* Eksik çiçekler: Erkek organları veya dişi organları tam olarak gelişmemiş olan çiçeklerdir.

Kaynak: Gerçek Gündem