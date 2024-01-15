Survivor All Star'da polis baskınına neden olan mesaj ortaya çıktı

Survivor All Star'da Seda Aktuğlu’nun polis baskınına neden olan mesaj, Survivor’ın son bölümünde ekrana getirildi.

Son Güncelleme:
Survivor All Star'da polis baskınına neden olan mesaj ortaya çıktı

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Survivor All Star'da yarışan Seda Aktuğlu’nun Kolombiya'dan dönüşte Survivor ekibine polis baskını düzenlenmesine sebep olan notu paylaşıldı.

Dün akşam yayınlanan bölümde Seda Aktuğlu'nun Kolombiya ödülünden dönerken yazdığı notu izleyicilerle paylaşan Acun Ilıcalı, yarışmacının babasına attığı mesajları da anlattı.

Ilıcalı, "Seda, şöyle yazmışsın; 'Baba, Begüm ve Damla bizi gördü'" dedi. Seda ise, "Babam yanımda değil ki 'biz' olsun" diye konuştu.

Ilıcalı da, "Müsade et o şaşkınlığı biz yaşayalım" ifadelerini kullandı. Seda'nın babasına "Prodüksiyondan ararlarsa ben asla mesaj yollamadım, asla" dediği de izleyiciyle paylaşıldı.

Seda'nın Kolombiya dönüşünde, tanımadığı bir kadına bıraktığı notta "Bu notu babama lütfen iletir misin?" yazısının altına Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali olan SOS ifadesini kullandığı görüldü.

Survivor All Star'da polis baskınına neden olan mesaj ortaya çıktı - Resim : 1

Etiketler
Acun Ilıcalı Survivor
Son Güncelleme:
Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı
Akın akın göç başladı. Valizini alan Konya'ya yerleşiyor... Nedeni açıklandı Akın akın göç başladı. Valizini alan Konya'ya yerleşiyor... Nedeni açıklandı
Kanal D'nin iddialı dizisi final yapıyor Kanal D'nin iddialı dizisi final yapıyor
Harca eklendiğinde anne köftesi gibi oluyor! Köfteciler hiç anlatmamıştı Harca eklendiğinde anne köftesi gibi oluyor! Köfteciler hiç anlatmamıştı
Yokluğa son veren bitki - Tohumunu bulup ekenler hasat sonrası zengin oluyor Yokluğa son veren bitki - Tohumunu bulup ekenler hasat sonrası zengin oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Görüşme iptal edildi: AKP 'İstanbul'a karşı Konya' şartını değerlendiriyor Görüşme iptal edildi: AKP 'İstanbul'a karşı Konya' şartını değerlendiriyor
Emekli maaşı zammında düğüm yarın çözülüyor: Ankara'da konuşulan rakam ortaya çıktı Emekli maaşı zammında düğüm yarın çözülüyor
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı! İşte il il hava durumu Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı!
SGK uzmanı detayları anlattı: 2000-2008 arası sigortalı olanlar kademeli emekliliğe hak kazanacak mı? 2000-2008 arası sigortalı olanlar kademeli emekliliğe hak kazanacak mı?
Arda Güler'le ilgili müjdeyi Carlo Ancelotti verdi: 'Daha fazla...' Arda Güler'le ilgili müjdeyi Carlo Ancelotti verdi