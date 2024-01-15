Survivor All Star'da polis baskınına neden olan mesaj ortaya çıktı

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Survivor All Star'da yarışan Seda Aktuğlu’nun Kolombiya'dan dönüşte Survivor ekibine polis baskını düzenlenmesine sebep olan notu paylaşıldı.

Dün akşam yayınlanan bölümde Seda Aktuğlu'nun Kolombiya ödülünden dönerken yazdığı notu izleyicilerle paylaşan Acun Ilıcalı, yarışmacının babasına attığı mesajları da anlattı.

Ilıcalı, "Seda, şöyle yazmışsın; 'Baba, Begüm ve Damla bizi gördü'" dedi. Seda ise, "Babam yanımda değil ki 'biz' olsun" diye konuştu.

Ilıcalı da, "Müsade et o şaşkınlığı biz yaşayalım" ifadelerini kullandı. Seda'nın babasına "Prodüksiyondan ararlarsa ben asla mesaj yollamadım, asla" dediği de izleyiciyle paylaşıldı.

Seda'nın Kolombiya dönüşünde, tanımadığı bir kadına bıraktığı notta "Bu notu babama lütfen iletir misin?" yazısının altına Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali olan SOS ifadesini kullandığı görüldü.