Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı

Ceviz hasadı tüm yurtta devam ederken Tekirdağ'daki hasat çok mutlu etti. Elde edilen ceviz miktarı geçtiğimiz yılı geride bırakarak rekor kırdı.

YENİ TOPLANAN CEVİZLER NASIL SAKLANIR?

Yeni toplanan cevizlerinizi uzun süre taze tutmanın birkaç farklı yöntemi bulunmaktadır. Cevizlerinizi kabuklu bir şekilde saklamak en etkili yöntemlerden biridir. Kabuklu cevizler oda sıcaklığında ve serin, kuru bir ortamda saklandığında uzun süre tazeliğini korur. Ayrıca cevizleri buzdolabında da saklayabilirsiniz, bu şekilde tazeliğini daha uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Ancak buzdolabında saklarken hava almayacak şekilde kapalı bir kap içerisinde tutmanız önemlidir.

CEVİZİN VÜCUDA SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

Cevizin faydaları saymakla bitmeyen birçok besleyici özelliğe sahiptir. İçeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, protein, lif, vitaminler ve mineraller sayesinde vücut için oldukça faydalıdır.

Omega-3 yağ asitleri kalp sağlığını desteklerken, antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kanser riskini azaltabilir. Ayrıca ceviz lif açısından oldukça zengin bir besindir, sindirim sistemini düzenler ve tokluk hissi sağlar. Ceviz ayrıca E vitamini, magnezyum, fosfor, bakır ve manganez gibi birçok önemli minerali de içermektedir.

Tüm bu faydaları göz önünde bulundurarak düzenli olarak ceviz tüketmek vücut sağlığı için oldukça önemlidir. Ancak taze cevizlerinizi uygun şekilde saklayarak bu faydalardan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Umarız bu bilgiler cevizlerinizi nasıl saklayacağınız konusunda size yardımcı olmuştur.

Kaynaklar: İHA, Gerçek Gündem