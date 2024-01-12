Akın akın göç başladı. Valizini alan Konya'ya yerleşiyor... Nedeni açıklandı

Son dönemde birçok kişi, İstanbul'dan göç etmeye başladı ve bu durum Konya'nın dikkat çekici bir göç alıcı şehir haline gelmesine neden oldu. Bu göçün temel nedenleri arasında, İstanbul'da yaşamın giderek zorlaşması öne çıkıyor. Özellikle deprem korkusu, kira fiyatlarındaki artış, trafik sorunu ve hastanelerde randevu sorunları, insanları İstanbul'dan uzaklaşmaya yönlendiriyor.

Özellikle son yıllarda artan deprem endişesi, İstanbul'da yaşayanları farklı bir şehir arayışına sürüklüyor. Ayrıca kira fiyatlarındaki hızlı artış, şehirdeki yaşam maliyetini yükseltirken, trafik sorunu ve hastanelerde randevu almakta yaşanan zorluklar da göçü tetikleyen faktörler arasında yer alıyor.

Tüm bu nedenler, insanların İstanbul'dan göç etmeye başlamasına yol açarken, Konya gibi şehirler ise bu göçten olumlu yönde etkileniyor.

Son zamanlarda, Konya'ya olan göç hızla artıyor. Emlak uzmanlarına göre, birçok kişi Akın akın İstanbul'dan Konya'ya taşınıyor. Bu göçün arkasında iki önemli neden bulunuyor: ekonomik koşullar ve deprem korkusu.

İstanbul'da yaşayanlar için kira fiyatları her geçen gün artış gösteriyor. Bu durum, insanların daha uygun maliyetli bir yaşam arayışına girmelerine sebep oluyor. Konya ise bu anlamda cazip bir seçenek haline geliyor. Hem konut fiyatları daha makul seviyelerde seyrediyor, hem de yaşam maliyeti İstanbul'a göre daha düşük.

Bunun yanı sıra, deprem korkusu da İstanbul'dan Konya'ya olan göçün bir diğer önemli sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Son yıllarda İstanbul'da yaşanan depremler insanları tedirgin ediyor ve güvenli bölgelere taşınma isteği uyandırıyor. Konya ise deprem riski açısından daha güvenli bir bölge olarak görülüyor.

Özellikle emekliler, bu iki nedenle Konya'yı tercih ediyor. Hem ekonomik açıdan daha rahat bir yaşam sürdürebiliyorlar, hem de deprem gibi doğal afetlere karşı daha güvende hissediyorlar. Ayrıca, Konya'nın kültürel ve tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve sıcak insanları da göç edenler için büyük bir cazibe oluşturuyor.

EMEKLİLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ İLÇELER

Öte yandan İstanbul'dan göç eden emeklilerin daha çok ''Selçuklu ve Meram'' ilçelerini tercih ettikleri öğrenildi.

Kaynaklar: bbnhaber.com.tr, gercekgundem.com