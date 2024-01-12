Küsen çiçekleri 1 kaşıkla canlandırıyor! Çiçeklerin solgunluğu son buluyor

Çiçeklerin solmasının birçok sebebi olabilir. Bu sebeplerin başında sulama, güneş ışığı, toprak kalitesi ve hastalıklar gelmektedir. Çiçeklerin solması genellikle sulama eksikliği veya fazlalığından kaynaklanır. Aşırı sulama bitkinin köklerinin çürümesine, yetersiz sulama ise bitkinin kurumasına sebep olabilir.

Ayrıca, çiçeklerin ihtiyacı olan güneş ışığı miktarı da solma probleminin bir diğer sebebidir. Eğer çiçekler yeterli miktarda güneş ışığı alamazlarsa solmaya başlarlar.

Toprak kalitesi de çiçeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için oldukça önemlidir. Eğer toprakta gerekli besin maddeleri bulunmuyorsa çiçekler solabilir. Son olarak, çeşitli hastalıklar da çiçeklerin solmasına sebep olabilir. Mantar veya bakteriyel hastalıklar çiçeklerin yapraklarını sarartabilir ve solmalarına neden olabilir.

ÇİÇEKLERİN CANLANMASINI SAĞLAYACAK TÜYO

Aydinlik.com.tr sitesinde; Çiçeklerinin yavaş büyümesinden şikayetçi olan insanlar için yeni yöntemler paylaşıldı. Yemeklerde kullanılan kuru maya çiçeklere de iyi geliyor. Kuru maya çiçeklerin canlı ve sağlıklı görünmesini sağlıyor.

3 litre suya bir yemek kaşığı kuru maya koyup karıştırmak ve çiçekleri sulamak gerekiyor. Ancak bunu yaparken bu suyun bitki yapraklarına değmemesi gerekiyor.

Su doğrudan toprağa sıkılmalı. Çiçeklerin daha hızlı büyümesini sağlamak için haşlanan sebze suyu da işe yarıyor.

Haşlanan sebzelerin suyu soğuduktan sonra çiçek ve bitkilerin üstüne dökülerek ihtiyaçları olan vitaminlerin alınması sağlanabiliyor.

Aynı zamanda çiçekler sulanırken çeşme suyu kullanılmaması öneriliyor. Çeşme suyunun insanlara ve hayvanlara vereceği zararlar çiçekler için de geçerli. Kireçli su yerine içme suyu kullanılması öneriliyor.

Çiçeklere maden suyu da verilebiliyor ancak bunu yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Her sulamada çiçeklere maden suyu verilmemesi gerekiyor.

İki ayda bir sulama işlemi yaparken maden suyu koyulması çiçek köklerinin beslenmesini sağlayabilir. Sulama işleminden önce maden suyunun ağzı açık şekilde iki gün asidinin gitmesi beklenir ve dinlendirildikten sonra iki ayda bir çiçeklere verilebilir. Maden suyu miktarının bir fincanı geçmemesi de öneriliyor.