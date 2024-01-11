Beklenen oldu... Show TV final kararından vazgeçti! Seyirciler finale çok sinirlenmişti

Gelen son habere göre sevilen TV dizisi final yapmıyor. Show TV final kararı vermişti! Sevilen diziye bir şans daha verildi, final ertelendi

Beklenen oldu... Show TV final kararından vazgeçti! Seyirciler finale çok sinirlenmişti

Çukur dizisinde can verdiği Vartolu Sadettin karakteriyle çok sevilen oyuncular arasında yer alan Erkan Kolçak Köstendil'in yeni dizisinden iyi haberler var.

Show TV ekranlarında yayımlanan yeni dizi için final kararı verilmişti. Final kararı ertelendi ve diziye bir şans daha verildiği öğrenildi.

Deniz Baysal ve Devrim Özkan’ın kaderine meydan okuyan iki kadına hayat verdikleri Ne Gemiler Yaktım reytinglerde beklentiyi karşılamadı. Kanalın diziye final kararı vermesi kaçınılmaz olacaktı. Show TV iddialı diziye bir şans daha vermeye karar verdi ve dizi final yapmıyor

Beklenen oldu... Show TV final kararından vazgeçti! Seyirciler finale çok sinirlenmişti - Resim : 1

ÇUKUR EFSANESİ DE BU DİZİDE OYNUYORDU

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Ne Gemiler Yaktım dizisiyle ilgili Show TV ani bir karar aldı ve yayın gününü değiştirdi. Altan Dönmez’in yönettiği dizinin yeni yayın günü Pazar oldu. Pazartesinden hafta sonuna taşınan dizinin ilk bölümü 7 Ocak’ta seyirciyle buluşacak.

Deniz Baysal ve Devrim Özkan’ı Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'i buluşturan dizide Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat da başlıca rolleri paylaşıyor. Dizinin yeni tanıtımında Yasemin’i (Erkan Kolçak Köstendil) sorguya alan Toprak’ın, müdürüne; “Kuzenimin katili, daha doğrusu katil zanlısı…” diyerek gerilimi yükseltiyor.

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