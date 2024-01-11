Kahreden gelişme! Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu

ATV ekranlarında yayımlanan Tatlı ve Sert programının sunucusu Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu

Kahreden gelişme! Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu

ATV ekranlarında şok etkisi yaratan gelişme. Gelen haberle Müge Anlı'da şok oldu. 33 yaşındaki Aslı Bilim daha anne karnındayken ayrı düştüğü babası Kenan Direkçi'yi aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Mersin'de dünyaya gelen Bilim, anne ve babasının Yeşilçam filmlerini aratmayan bir aşkla evlendiklerini anlattı. Hiç görmediği babasını arayan genç kadın umutla gelecek telefonu bekledi. 37 yıl önce başlayan aşkın detaylarını aktaran Aslı Bilim, babasının evli olduğunu saklayarak annesiyle aşk yaşadığını belirtti. Anne ve babasının yaşadığı yasak aşkın mağduru olan Aslı Bilim yıllarca baba hasreti çekti. Babasının kendilerini görmeye geldiğini anlatan Bilim, annesinin ailesinin bu görüşmeye engel olduğunu belirtti. Elinde ne bir fotoğraf ne de bir adres olan genç kadın umutla babasından gelecek güzel bir haberi bekledi. Tanıyamadığı babasının sesini bile duymayan Bilim'in hayat hikayesi yürek burktu.Babamı telefonuma kaydetmek istiyorum diyen genç kadının sözleri yürekleri dağladı.
Kahreden gelişme! Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu - Resim : 1

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Kenan Direkçi'nin 2005 yılında vefat ettiğini açıkladı.

Kız kardeşi yayına telefonla bağlandı. İlk kez konuşan kardeşlerin konuşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Kaynak: ATV

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