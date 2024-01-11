Yokluğa son veren bitki - Tohumunu bulup ekenler hasat sonrası zengin oluyor

Salep, Osmanlı mutfağından günümüze gelen geleneksel bir içecek ve tatlandırıcı olarak bilinirken, aynı zamanda kozmetik sektöründe de farklı sorunların giderilmesinde kullanılan bir bitki haline gelmiştir. Salep, özellikle sıcak içeceklerde, tatlılarda ve dondurmaların yapımında kıvam artırıcı ve tatlandırıcı olarak tercih edilen bir bileşendir. Karadeniz'in özellikle Ordu ve Giresun bölgelerinde üretimiyle dikkat çekmektedir.

Salep üretimi, doğası gereği zahmetli ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Ancak, bu uğraşın getirisi yüksek olduğu için, özellikle Ordu ve Giresun'da fındık yetiştiriciliğini bırakıp salep üretimine yönelen çiftçiler bulunmaktadır. Salep üretimi için gereken tohumların bulunması zor olsa da, bu tohumları bulanlar için oldukça karlı bir iş olduğunu söyleyebiliriz.

Salep üretimiyle ilgili doğru yöntemleri öğrenen çiftçiler, yüksek kaliteli salep üretebilir ve bu ürünleri Karadeniz bölgesindeki yerel ve ulusal pazarlarda satabilirler. Bu durum, bölge ekonomisine de olumlu katkı sağlamaktadır. Salep üretimi, hem geleneksel lezzetlerin devam etmesini sağlarken hem de tarımsal geliri artırmaktadır.

Salebin kazancı oldukça yüksek olmasına rağmen, bu işin maliyeti düşüktür. Salep üretimi için özel bir araziye ihtiyaç duyulmaz ve tohumların bakımı da oldukça kolaydır.

Salebin kullanım alanlarından biri de kozmetik sektörüdür. Salep, cilt bakımında ve saç sorunlarının giderilmesinde etkili bir bileşen olarak kullanılır. Özellikle kuru ciltler için nemlendirici özelliğiyle bilinir. Aynı zamanda saçlara parlaklık ve canlılık kazandırır.

Salep üretimiyle ilgilenen çiftçiler, doğru ekipmanları ve bilgi birikimini edinerek bu alanda başarılı olabilirler. Salep bitkisinin yetiştirilmesi, hasat edilmesi ve işlenmesi konusunda uzmanlaşmak önemlidir. Ayrıca, pazarlama stratejileriyle de müşteri taleplerine cevap verebilmek önemlidir.

Tarım ve Orman İl Müdür Barış Saylak, AA muhabirine, Muğla'da 30 dekar alanda üretime devam ettikleri salebin önemli ve katma değerli bir bitki olduğunu söyledi.

Saylak, üretilen saleplerin daha çok içecek olarak değil, yumru ve tohumluk olarak diğer illerdeki üreticilere satışının yapıldığını belirterek, "Salep yetiştiriciliğinde büyük bir başarıya imza attık. Bu üründen 1 ekip 3 alıyoruz. Üreticilerimiz çok memnun. Salep, kozmetik, ilaç sanayi ve gıdada çok aranan bir ürün. Hedefimiz doğadaki saleplerin korunması, üreticilerimizin kültür bahçelerinde salep yetiştirmeleri. Bunu başardık." dedi.

Salep üretim çalışmalarının 600 rakımın altındaki tüm ilçelerde devam ettiğini anlatan Saylak, bu yıl 250 kilogram salep yumrusunu yüzde 75 hibeli olarak dağıtarak, doğa baskı altında olan türlerin korunmasını sağladıklarını kaydetti.

Ülkenin zengin salep ve orkide türlerinin yıllarca kaçak sökümlerle yurt dışına kaçırıldığına dikkati çeken Saylak, "Yürütülen projeyle salep üretiminde üreticiye önemli bir gelir sağlayıp, türün devamlılığını sağlıyoruz. Salebin kilogramı 1000 ila 1500 liradan sadece tohumluk olarak ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Şu anda talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz. Amacımız salep ekimini artırmak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı