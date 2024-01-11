Show TV üzücü kararı duyurdu! Kızılcık Şerbeti final tarihi belli oldu... Yeni gelişme var

Show TV ekranlarında yayımlanan Aile dizisi final yaparken kanalın en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinin de sezon finali yapacağı öğrenildi

Show TV üzücü kararı duyurdu! Kızılcık Şerbeti final tarihi belli oldu... Yeni gelişme var

Tüm ülke son dönemde Kızıl Goncalar dizisini konuşurken dizinin en büyük rakiplerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili ise şaşırtan bir karar duyuruldu. Dizi yakında sezon finali yapacak. Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu.

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti ne zaman sezon finali yapacak? Dizinin yeni bölümleri ne zaman ekrana gelecek? Show TV'nin Kızılcık Şerbeti adlı TV dizisiyle ilgili aldığı son karar ne? İşte tüm detaylar

Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde beklenmedik gelişme. Dizi beklenenden erken sezon finali yapacak. İddialara göre Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibi çok yoruldu. O nedenle dizi beklenenden erken sezon finali yapacak. Yeni bölümlerin ise Eylül ayında ekranda olması bekleniyor.

Show TV üzücü kararı duyurdu! Kızılcık Şerbeti final tarihi belli oldu... Yeni gelişme var - Resim : 1

Cumhuriyet.com.tr'nin aktardığı habere göre; 65. bölümde sezon finali yapması planlanan ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin yeni bölümüne Özge Özacar’ın canlandırdığı Görkem karakteri damga vuracak.

Kızılcık Şerbeti’ne bu hafta ‘Görkem’ karakteriyle Özge Özacar dahil oluyor.

Barış Kılıç’ın hayat verdiği ‘Ömer’in hayatına girecek olan Görkem sürprizleriyle şaşırtacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre, yayınlanan fragmanda seyircinin kafasını karıştıran Görkem’in diziye tek başına değil, abisi ve babasıyla geleceği öğrenildi.

Show TV üzücü kararı duyurdu! Kızılcık Şerbeti final tarihi belli oldu... Yeni gelişme var - Resim : 2
Görkem’in abisi Gökhan’a Hasan Emre Avcı, babası Resul’a ise Murat Ercanlı hayat verecek.

Görkem’in dizide kaç hafta kalacağı, Kıvılcım (Evrim Alasya) ile Ömer’in yaşadıkları uzun ayrılığın ardından ilerleyen bölümlerde tekrar ne zaman barışacağı ise merak konusu.

Dizi yeni bir değişiklik olmazsa 65. bölümde sezon finali yapacak.

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Show TV üzücü kararı duyurdu! Kızılcık Şerbeti final tarihi belli oldu... Yeni gelişme var Show TV üzücü kararı duyurdu! Kızılcık Şerbeti final tarihi belli oldu... Yeni gelişme var
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