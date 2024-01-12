Harca eklendiğinde anne köftesi gibi oluyor! Köfteciler hiç anlatmamıştı

Anne köftesi, genellikle Türk mutfağında yapılan ve genellikle annelerin elinden çıkan özel bir köfte çeşididir. Anne köftesi, genellikle kıyma, rendelenmiş soğan, ekmek içi, yumurta ve baharatlar ile hazırlanır. Hazırlanan köfte harcı, elde yuvarlanarak şekillendirilir ve ardından kızgın yağda kızartılır veya fırında pişirilir. Sonuç olarak, lezzetli ve sulu bir köfte ortaya çıkar. Anne köftesi, Türk mutfağının geleneksel ve sevilen bir lezzetidir.

ANNE KÖFTESİNİN TARİFİ

Nefis Anne Köftesi Tarifi İçin Malzemeler



500 gr dana kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı galeta veya ekmek içi

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı köfte baharatı

Tuz

Nefis Anne Köftesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Derin bir kaba soğan rendelenir.

Üzerine yumurta, ince kıyılmış maydanoz rendelenmiş sarımsak, baharatlar, tuz, ekmek içi veya galeta unu eklenir.

Güzelce yoğrulur.

.Pürüzsüz bir hale gelince köftemizi yarım saat buzdolabında dinlendirilir.

.Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle sekil verip yapışmaz bir tavada kızartalım.

Yanına patates ve biber kızartıp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun :)