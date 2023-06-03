Çiçekçiler anlatmıyor: Çiçek sineklenirse dibine bundan eklemek gerekiyormuş

Uskuphaber.com sitesinde aktarılanlara göre; Çiçeklerin böceklenmesi, bitkilerin doğal bir savunma mekanizması olarak bilinir. Bitkiler, böceklerin zararlı etkilerine karşı kendilerini korumak için çeşitli yöntemler kullanırlar.



Çiçekler, polenlerini diğer bitkilere taşımak için böceklerden yardım alırlar çoğu zaman. Bu aslında doğal bir işleyişin parçasıdır. Böcekler, çiçeklerin döllenmesine yardımcı olurlar ve tohumların üretilmesine hızlıca katkı sağlarlar.



Bazı çiçekler, zararlı böcekleri uzaklaştırmak için ise genelde kokularını kullanırlar.

Bazı çiçekler, böceklerin yapraklarına zarar vermesini önlemek için doğal savunma mekanizmaları geliştirmek için uğraş verirler. Aslında uzmanlara göre; çiçeklerin böceklenmesi, bitkilerin doğal bir sürecidir ve birçok faydası da vardır. Böcekler, bitkilerin hayatta kalması ve üremesi için çok önemlidir. Ancak, bazı durumlarda, aşırı böceklenme bitkilerin zarar görmesine neden olabilir ve bu durumda bitki yetiştiricileri çeşitli müdahale yöntemleri kullanarak çiçeklerini bu sorundan kurtarırlar.

Peki Çiçekteki Böceklenmeye Aspirin Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Sabah.com.tr sitesinde yer alan içerikte; Çiçekleri böceklenme sorunundan kurtaran yöntem paylaşıldı;

**Aspirin sayesinde çiçeklerinizi kurtarmak** mümkün olabiliyor.

Aspirin, sineklerden kurtulmanızı sağlamanın yanında bir de çiçeğinizi besleyecektir. Yapacağınız işlem oldukça basit. Aspirini ezecek ve su ile karıştıracaksınız. Daha sonra toprağı bu su ile sulayacaksınız. Yapraklara da sprey aracılığıyla abartıya kaçmadan sıkacağınız aspirinli su, sinekleri çiçeğinizden uzak tutacaktır.