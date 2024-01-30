Pişirdiğiniz kahve güzel olmuyor mu? 44 yıllık kahvecinin işte sırrı

Kahve pişirmek herkesin sandığı kadar kolay bir iş değildir. Doğru ölçüler, doğru teknikler ve doğru ekipmanlar olmadan, lezzetli bir Türk kahvesi elde etmek oldukça zordur. Ancak 44 yıllık deneyime sahip olan Kahveci İbrahim Murat Ramadan, bu konuda bize yardımcı olacak ipuçları paylaştı.

Ramadan'ın verdiği bilgilere göre, Türk kahvesi pişirmenin en önemli püf noktalarından biri kahvenin öğütülme derecesidir. Kahve çekirdekleri, ince toz haline gelene kadar öğütülmelidir. Bu, kahvenin su ile temas ettiğinde homojen bir şekilde karışmasını sağlayacak ve lezzetini artıracaktır.

Ayrıca, kahve su ile birlikte kaynatılmamalıdır. Kahve, demliğin içerisine konulduktan sonra, ocağın altı kısılmalı ve köpüklenmeye başladığında ocaktan alınmalıdır. Bu sayede kahvenin tadı ve aroması korunmuş olacaktır.

Malzemeler



1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 fincan su



Türk Kahvesi Nasıl Yapılır?



Öncelikle Türk kahvesi hazırlarken, nasıl yapılacağı seçilmelidir.

Sade Türk kahvesi için; bir tatlı kaşığı kahve, bir fincan su kullanılır.

Az şekerli Türk kahvesi için; bir tatlı kaşığı kahve, yarım çay kaşığı toz şeker ve bir fincan su kullanılır.

Orta Türk kahvesi için; bir tatlı kaşığı kahve, bir çay kaşığı toz şeker (bir küp kesme şeker) ve bir fincan su kullanılır.

Şekerli Türk kahvesi için; bir tatlı kaşığı kahve, 2 çay kaşığı toz şeker ve bir fincan su kullanılır.

Tüm malzemeleri cezvenin içerisine ekleyin ve karıştırın. Ocağın altını orta ateşe ayarlayın.

Yavaşça pişen kahve köpüklenmeye başladığında, fincanın içerisine köpüklerini dökün ve tekrar ocağa koyun.

İlk taşımı aldıktan sonra kahve ağır ağır pişmeye devam ediyor. Ardından ikinci taşımda cezveyi ocaktan alın ve fincana dökün. Kahveniz hazır.

Hazırladığınız Türk kahvesini, sultan lokumu ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Kaynak: lezzet.com.tr, youtube.com