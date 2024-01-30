Dağ gibi kabaran kek pişirmenin püf noktası! Kekiniz asla dağılmıyor

Kek tarifi kolay gibi görünür ama herkes aynı lezzeti yakalayamaz. Çünkü kek yapmanın da püf noktaları vardır. Peki, kek tarifinde neleri bilmek gerek?

Bugün sizlere, misafirlerinizi şaşırtacak ve damaklarını şenlendirecek, dağ gibi kabaran kek tarifini ve püf noktalarını paylaşacağız. Evde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu lezzetli tarif, özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday.

İşte dağ gibi kabaran kek tarifi için gerekli malzemeler:

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 su bardağı süt

- 2 su bardağı un

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilin

Kekimizin püf noktalarına gelirsek;

1. Yumurtaları derin bir kapta çırpın ve üzerine toz şekeri ekleyerek çırpmaya devam edin. Şeker eriyene kadar çırpmaya özen gösterin.

2. Sıvı yağ ve sütü yavaşça karışıma ekleyerek çırpmaya devam edin.

3. Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin ve homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

4. Kek kalıbını yağlayın ve karışımı içine dökün.

5. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar pişirin.

Bu püf noktalarına dikkat ederek hazırlayacağınız dağ gibi kabaran kekiniz, misafirlerinizin beğenisini kazanacak ve sık sık yapmak isteyeceksiniz. Afiyet olsun!

Sağlıklı ve lezzetli günler dileriz.

Kaynaklar: Youtube.com, Gercekgundem.com