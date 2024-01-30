Kredi kartınız her an iptal edilebilir! 81 ilde yeni uygulama başlatıldı

Konuttan otomobile kadar birçok kredi alanında frene basılmasıyla beraber kredi kartı harcamalarındaki artış tırmanışa geçmişti. Kredi kartlarıyla ilgili yeni bir düzenleme gündeme geldi

Kredi kartınız her an iptal edilebilir! 81 ilde yeni uygulama başlatıldı

Türkiye'de kredi kartı kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla, bankacılık sektöründe önemli bir adım atıldı. Yapılan son düzenlemelerle birlikte, 81 ilde kredi kartlarına yönelik yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Yeniçağ'ın aktardığı habere göre; Kredi kartıyla döviz, altın, kripto varlık alımı yapılması, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, “makul gerekçesi olmayan transferler” yapması sebebiyle kartların kullanıma kapatılabileceği uyarısı yapıldı.

Kredi kartınız her an iptal edilebilir! 81 ilde yeni uygulama başlatıldı - Resim : 1

BDDK’nın verilerine göre 19 Ocak 2024 haftası itibarı ile bireysel kredi kartı hacmi, 1 trilyon 172 milyar lira oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu tutar 459 milyar liraydı. Bireysel kredi kartı hacminde bir yıllık artış, yüzde 155’e yükseldi.

KREDİ KARTI KULLANIMINA DÜZENLEMESİ EKONOMİK BELGELERDE DE YER ALDI

2024 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda kredi kartları ile yapılacak olan mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme sürelerinin analiz edileceği, gerekirse ilave tedbir alınacağı belirtildi.

2024-2026 yılları arasında Orta Vadeli Program’da da kredi kartı kullanımlarının, parasal istikrarı etkilemeyerek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenleneceği paylaşıldı.

Kredi kartınız her an iptal edilebilir! 81 ilde yeni uygulama başlatıldı Kredi kartınız her an iptal edilebilir! 81 ilde yeni uygulama başlatıldı
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