Kızartma yaparken yağ sıçramasını önleyen teknik! Ayrıca ev asla yağ kokmuyor

Kızartma yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında yağın yeterince kızdırılması, yiyeceklerin fazla yağ çekmemesi için süzgeç kağıdı kullanılması, yiyecekleri fazla kalın ya da ince kesmemek, kızartma öncesi malzemelerin kuru olması ve kızartma sonrası fazla yağını almak için kağıt havlu kullanılması bulunmaktadır. Ayrıca kızartma yaparken dikkatli olmak ve güvenlik kurallarına uymak da oldukça önemlidir.

KIZARTMA YAPARKEN YAĞ SIÇRAMASINI BİTİRECEK YÖNTEM

Öncelikle kızartma yapacağınız tencere ya da tava kesinlikle kuru olmalı. Su, yağın sıçramasına neden olur. Tencerenizi/tavanızı yeni yıkadıysanız bir kağıt havlu yardımıyla tamamen kurulayın.

Bu noktada yapmanız gereken şey olabildiği kadar derin bir tencere ya da kızartma tavası kullanmak olmalı. Çünkü yağ sıçrarsa derin bir tencerede olacağı için hiç etrafa saçılmayacaktır.

haberciniz.biz'de aktarılanlara göre; Kızartma yapacağınızda yağın sıcaklığını kontrol edin. 180 derece civarında olmalıdır. Eğer dereceniz yoksa bir ekmek parçası ya da sarımsak, tuz gibi şeyler kullanarak anlayabilirsiniz. Eğer yağ çok köpürürse, o zaman sıcaklığın aşırı yükseldiğini, biraz soğuma gerektiğinin sinyalini size verir.

Yağın dumanının tütmemesine çok özen gösterin. Eğer tütme olursa anlayın ki o yağ yanmıştır ve lezzetsiz bir yiyecek yiyeceksinizdir.

Kızartma yaparken yağın sıçramaması için en önemli noktalardan biri de kızartacağınız yiyeceklerin kuru olmasıdır. Patates kızartacaksanız fazla nemini mutlaka alın. Patlıcan kızartacaksanız acı suyunu aldıktan sonra mutlaka patlıcanları süzüp kurulayın. Çünkü su ne kadar çoksa, yağ o kadar sıçrar.

Dondurulmuş bir ürün yiyecekseniz 10 dakika kadar çözdürüp öyle kullanın ki fazla buzunu bıraksın. Bu da sıçramayı engeller.

Sıçramayı azaltmak için kızartacağınız ürünü içinde bırakacak kadar yağ kullanın. Böylece yiyeceğiniz, tamamen yağa batacaktır.