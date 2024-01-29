Bozulan turşuların en büyük nedeniymiş! Turşuya lezzet katan tek teknik...

Konya'da kış aylarına hazırlık kapsamında yapılan çalışmalar arasında en önemli yer turşu yapımına ayrılmaktadır. Bu süreçte, uzun yıllardır turşu yapımıyla uğraşan Konyalı İbrahim Emin Siviş, Lahana turşusu yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

1. Kaliteli Malzemeler Kullanın:

Lahana turşusu yaparken kullanacağınız malzemelerin kalitesi son derece önemlidir. Taze ve sağlıklı lahanalar seçerek, turşunuzun lezzetini ve besin değerini artırabilirsiniz. Ayrıca, doğal deniz tuzu ve temiz su kullanmaya özen gösterin.

2. Fermente Süresine Dikkat Edin:

Lahana turşusunun lezzetinin belirleyici faktörlerinden biri de fermente süresidir. Turşunuzu olması gerektiği kadar uzun süre fermente etmek, lezzetinin tam anlamıyla oturmasını sağlayacaktır. Genellikle 1-2 hafta arasında ideal bir fermente süresi olacaktır.

3. Baharatları Doğru Kullanın:

Lahana turşusuna lezzet katan bir diğer önemli unsur da kullanılan baharatlardır. Karabiber, kimyon, hardal tohumu gibi baharatlarla turşunuzun lezzetini zenginleştirebilirsiniz. Ancak, baharatları dengeli bir şekilde kullanmaya özen gösterin, aşırıya kaçmamaya dikkat edin.

4. Hijyen Kurallarına Dikkat Edin:

Turşu yaparken hijyen kurallarına mutlaka dikkat edin. Kullanacağınız kapların temizliğine özen gösterin ve turşuyu saklayacağınız ortamın temizliğine dikkat edin. Bu sayede turşunuzun bozulma riskini en aza indirebilirsiniz.

Lahana turşusunu lezzetli ve sağlıklı bir şekilde yapmak için bu 4 önemli tüyoya dikkat etmeniz, enfes bir sonuç elde etmenizi sağlayacaktır. Afiyet olsun!

Fotoğraflar: Youtube.com