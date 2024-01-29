Kanal D dizisi Yargı'dan gelen haberler kötü! Final tuşuna basıldı

İddialar doğru çıktı. 3.sezonuyla ekranda olan Kanal D dizisinde yolun sonuna gelindi

Ulusalpost.com'un aktardığı habere göre; Kanal D'nin uzun süredir yayınlanmakta olan Yargı dizisine nokta konuldu. Bu karar, başta Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz olmak üzere dizi hayranlarını üzdü. Uzun süredir izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı dizisinin final tarihi, merakla bekleniyordu...

Dizinin yönetmeni tarafından dizinin final bölümü ne zaman yayınlanacağına dair net bir tarih verildi.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi, izleyicilerden büyük beğeni toplamış ve uzun süre gündemde kalmayı başarmıştı. Ancak her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, Yargı dizisinin de final kararı alınmış oldu. Dizinin hayranları, sosyal medya üzerinden bu karara üzüntülerini dile getirirken, final bölümünün nasıl bir sonla biteceği konusunda da spekülasyonlar başladı.

Üçüncü sezonuyla ekranda olan Yargı dizisinin yönetmenliğini yapan Ali Bilgin, final tarihini açıkladı. Usta yönetmen Bilgin, Yargı dizisinin 20 bölüm sonra final yapacağını duyurdu.

Bu hafta 79. bölümü yayınlanacak olan Yargı dizisi, 20 bölüm sonra final yapacak. 99. bölüme denk gelen final, 5 ay sonraya denk gelecek.

Yargı dizisi, geçtiğimiz aylarda uluslararası IEMMY Ödülleri'nde ödül almaya hak kazanmıştı.

Kaynak: Yeniçağ