Böreğiniz hamur gibi mi oluyor? İşte çıtır olmasını engelleyen hata

Börek pişirmek, doğru tekniklerle ve dikkatli bir şekilde yapıldığında harika bir lezzet ortaya çıkar. Bu püf noktalarına dikkat ederek, siz de enfes bir börek yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

1. Hamurun Kıvamı: Börek hamurunun kıvamı, böreğin lezzeti için oldukça önemlidir. Hamurunuzun çok sert ya da çok yumuşak olmamasına dikkat edin. İdeal bir hamur için un ve su oranına dikkat ederek, yumuşak ve elastik bir hamur elde edebilirsiniz.

2. Yufka Açma Tekniği: Börek yaparken yufkaların açılması da oldukça önemlidir. Yufkaları mümkün olduğunca ince ve eşit bir şekilde açmaya özen gösterin. Bu, böreğinizin hem görüntüsü hem de lezzeti açısından önemlidir.

3. İç Harcın Hazırlanması: Böreğin iç harcı da lezzetini belirleyen önemli bir unsurdur. İç harcınızı hazırlarken taze ve kaliteli malzemeler kullanmaya özen gösterin. Ayrıca iç harcın baharatlarla da lezzetlendirilmesi, böreğinizi daha lezzetli hale getirecektir.

İÇ HARC SICAK OLMAMALI

Öte yandan iç harcın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Aşırı sıcak olan iç harç böreğin hamur kalmasına yol açmaktadır.

4. Fırın Ayarı: Böreğin pişirilmesi sırasında fırın ayarının doğru olması oldukça önemlidir. Fırının sıcaklığı, böreğin hem içini hem de dışını eşit bir şekilde pişirmesi için dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Genellikle orta derecede ısıda pişirme önerilmektedir.

Pişirme aşamasına dikkat!

Lezzet.com.tr sitesindeki bilgilere göre; Böreklere şekil verdikten sonra, böreğin üst kısmına kalan sostan gezdirin. Dilerseniz, bu aşamada yufkanın üzerine yumurta sarısı sürebilir, susam ve çörek otuyla zenginleştirebilirsiniz. Börekleri, mutlaka önceden ısıtılmış fırında pişirin ve pişirme esnasında kapağı açmayın. Üzeri kızardıktan sonra, isteğe göre tereyağı gezdirebilirsiniz. Pişen börekleri bez ile kapatıp 10 dakika demlendirmek daha yumuşak olmalarını sağlayacaktır.

5. Servis Aşaması: Böreğiniz piştikten sonra servis aşamasında da dikkatli olmalısınız. Böreği fırından çıkardıktan sonra üzerine bir bez örtmek, böreğin yumuşak kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca dilimlerken de dikkatli olmalı ve sıcak servis etmelisiniz.