Müsavat Dervişoğlu'ndan 'siyasette yumuşama' açıklaması: Millet dört mevsim kara kışı yaşarken kimseye baharı yaşatmayız

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinin ardından gündem olan "siyasette yumuşama" polemiğine ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Dervişoğlu, “Siyasette bahar havası” deniyor. Millet dört mevsim kara kışı yaşarken kimseye baharı yaşatmayız. Önce kara kış kaldırılacak. Tencere kaynayacak. Gençler istikballerini vize kuyruklarında aramaktan vazgeçecek. Emekli, dul, yetim insanca yaşama koşullarına ulaşacak. Hastane kapılarında randevu sırası beklerken insanlar ölmeyecek. Türkiye’de ne düzeldi? Emeklinin tenceresi kaynamıyorsa ben siyasetçi olarak bahar vaat ederek ne yapabilirim?" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, Erdoğan ile Özel'in görüşmesine ilişkin, "Ben olsaydım bu konuları görüşmezdim şimdiden. Kara kışa sebep olanlar bir kahramanlık devşirmemeli ve buna partiler izin vermemeli. Görüşsünler, bir mani yok. Ben liderlerin Cumhurbaşkanı tarafından davet edilerek durum değerlendirmesi yapmalarına karşı değilim. Ama bu zamana kadar gere gere getirdikleri şeyi şimdi yumuşatmaya çalışıyorlarsa arkasında gizli ajanda olması lazım" dedi.

"OYUNA GELMEYECEĞİZ"

Yeni anayasa tartışmalarını değerlendiren Dervişoğlu, "Anayasa değişikliğinden murat nedir? Türkiye’de problemlerin üzerini örtmek için anayasa tartışması açmak istiyorlarsa ve “Ekmek bulamadıysanız anayasayı yiyin” diyorlarsa bu oyuna gelmeyeceğiz. Anayasada askeri vesayetin izleri silinmiştir. Anayasaya kefil olanların rütbeleri sökülmüştür. Değişmemiş 58 maddesi vardır. Ama vesayet gölgesinden bir türlü kurtulmamıştır. Bir dönem askeri vesayet altında olmuş. Bir dönem FETÖ vesayeti nüfuz etmiş. Sonra Erdoğan vesayeti kendisini göstermiş. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında tek adamlığa evrilmiş. Bugün anayasa yüzünden dolar 3 liradan 34 liraya çıkmamıştır. Emekli tenceresini kaynatamıyorsa sorumlusu anayasa değildir. Anayasa değişikliği bu düzenin değiştirilmesine ve parlamenter demokratik sisteme geçişe dayanak teşkil edecekse onu tartışalım. Bunu görüşebiliriz ama tek adam rejimini tahkim edecek revizyonlara kapı açacaksa konuşmaya değer dahi bulmuyoruz. Ortada bir teklif yok. AK Parti’nin elinde ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.