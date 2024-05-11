CHP'den Belediye Başkanlarına genelge: “Kamu kaynaklarının israfından ve kayırmacılıktan uzak durun”

CHP Genel Merkezi’nden belediyelere gönderilen “Kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele” genelgesinde, ihalelerin şeffaf şekilde internet üzerinden açıklanmasından, belediye hizmetlerinde şatafat ve aşırılıktan kaçınılmasına, yurtdışına belediye çalışanlarının gönderilmemesinden, taşıt kullanımına, belediye şirketlerine ve belediye kadrolarına yapılacak atamalardan, işe alımlarda kişiye özel ilanlar yapılmamasına kadar bir dizi uyarıda bulunuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla CHP'li belediyelere gönderilen genelge şöyle:

"İsrafla mücadele; kamu kaynaklarının sürdürülebilir kalkınmayı, sosyal adaleti ve refahın tüm topluma yayılmasını sağlamak için kullanımında kilit önemdedir. Kamu hizmetine seçilme bir ayrıcalık değil belediye başkan ve yöneticileri için büyük sorumluluktur. Bu nedenle şatafat ve kamu kaynaklarının israfından uzak durulmalıdır. Bunun için ihale süreçlerinde şeffaflık; temsil, ağırlama ve tanıtım törenlerinde şatafattan kaçınan mütevazilik; taşıtların kullanımında etkin takip ve denetimin yanında hizmet dışına çıkmama; yurtdışı görevlendirmelerde halkın yararına olmayan, imtiyazlara yol açan kişisel faydaya imkan vermeme; elektrik tüketiminde yasaların verdiği tüm imkanları en yaratıcı ve en ekonomik şekilde kullanma; atamalarda ve işe alımlarda kayırmacılığa yol açmama; liyakat dışına çıkmama ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekmektedir.

“İHALELER ŞEFFAF ŞEKİLDE İNTERNET ÜZERİNDEN AÇIKLANIR”

-Kamu ihalelerinin açık ihale usulüyle yapılmasına özen gösterilir. Pazarlık ve doğrudan temin usulleriyle yapılan ihaleler şeffaf şekilde internet üzerinden düzenli olarak kamuoyuna açıklanır.

-Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılmaz.

-Yasaya uygun şekilde doğrudan teminle karşılanacak ihtiyaçlar için en az 48 saat önce belediyenin internet sitesinde ve/veya ilan tahtasında duyuru yapılır.

-Farklı istekliler tarafından karşılanması mutat olan muhtelif işler bir ihalede toplanmaz; eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünerek ihaleye çıkılmaz.

“TAŞITLAR ÖZEL İŞLERDE KULLANILMAZ”

-Belediyelere ait taşıtların tahsis ve kullanımında lüks, gösteriş ve aşırılıktan kaçınılmasına özen gösterilir. 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine uyulur, Kanunun izin verdiği haller dışında yapılmış olan taşıt tahsisleri kaldırılır.

-Mevcut binek ve station-wagon sayısı (15) adetten az olan belediyelerde bu taşıtlarının tamamı hizmet amacıyla kullanılmak üzere havuza alınarak, söz konusu hizmet taşıtlarının yönetimi tek elden yürütülür.

-Havuza alınan araçların cinsi, marka ve model yılı, motor hacmi ve plaka numaralarını gösteren bir liste düzenlenerek 15 gün içinde, bilgi amaçlı olarak Genel Merkez’e bildirilir. Tahsisi kaldırılan taşıtların havuza alınmasından ve havuz sisteminin bu Tasarruf Kuralları’nda belirtildiği şekilde yürütülmesinden ilgili belediyenin en üst amiri de dahil olmak üzere ilgili tüm personel doğrudan sorumlu olur.

-Belediye başkanlarının çalışma arkadaşları, mevkidaşları veya siyasi temsilcilerin teşrifleriyle katıldıkları ekinliklerde çok sayıda araçla konvoylar oluşturulmaz. Etkinliklere önceden hazır bulundurulan minibüs veya otobüs ile toplu katılım sağlanır.

-Vakıf, dernek, banka, birlik, firma, şahıs vb. kuruluş veya kişilerden çevre ve çevre sağlığı, temizlik, itfaiye, acil yardım, kurtarma, ambulans, cenaze hizmetleri gibi temel belediye hizmetlerinin ifasında kullanılması mümkün ve yeni olanlar dışında hibe suretiyle de olsa taşıt kabul edilmez.

-Taşıtlar belediyelerin birimleri arasında ayrım yapılmaksızın, münhasıran resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.

-Taşıtlar özel işlerde kullanılamaz, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilemez ve bu amaçla bekletilemez, eş, dost ve akrabalara kullandırılamaz.

-Makam hizmetlerine tahsis edilmiş olan belediye taşıtları dışında kalan tüm taşıtlara (kiralama suretiyle edinilenler dahil) 'mobil araç takip sistemi' takılır ve her an denetime hazır halde bulundurulur. Belediyece yapılacak denetimlerde 'mobil araç takip sistemi' dijital belge olarak kabul edilir.

-Belediyelerde gereksiz harcamaların önüne geçilmesi ve kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması amacıyla taşıt kullanımının denetimi ve uygulamanın takibi belediye başkanları ve/veya onların yetkilendirdiği kişiler tarafından yerine getirilir.

-Akaryakıt harcamalarının asgari düzeyde tutulması amacıyla, mevcut taşıtlar için aylık ve yıllık bazda azami limitler belirlenmesi vb. tasarruf sağlayıcı önlemler alınır.

-Ekonomik ömrünü doldurduğu anlaşılan taşıtlar mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde tasfiye edilir.

“KUTLAMA VE ORGANİZASYONLARDA AŞIRILIKTAN KAÇINILIR”

-Belediye tarafından yabancı dil öğrenmek, bilgi ve görgülerini artırmak veya lisansüstü eğitim amaçlarıyla yurtdışına belediye çalışanı gönderilmez.

-Uluslararası toplantılar, milli bayramlar, illerin kurtuluş günleri ve Cumhuriyet Kutlamaları ile diğer açılış, konferans, seminer, yıldönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlar sebebiyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmesi halinde aşırılıktan ve israftan kaçınılmasına özen gösterilir, bu faaliyetlerde hediye ve diğer adlar altında herhangi bir ödeme yapılmaz.

-Yılbaşı ve bayram dönemlerinde belediye başkanları da dahil olmak üzere yöneticiler tarafından şahıslara ait gönderilecek kamu görevi gereği ortaya çıkan iletişim dışındaki tebrik, telgraf ve benzeri posta hizmetlerine ilişkin kağıt, baskı, posta, e-posta ve benzeri giderler hiçbir şekilde belediye bütçesinden ödeme yapılmaz, şahıslarına ait tanıtım ürünleri, hatıra, hediye, eşantiyon vb. verilmez.

-Belediye faaliyetlerinin tanıtımına yönelik kitap, dergi, rapor, bülten vb. yayınların basılması ve yayılmasında internet, sosyal medya gibi elektronik olanaklardan yararlanılır.

-Belediye başkanları, haberleşme giderlerinin, hizmet gereklerini ve kaynakların etkin kullanımını gözeterek makul bir seviyede gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri alır. Cep telefonu kullanımında ekonomik bakımdan en uygun operatör ve tarife seçilir. Haberleşmelerde elektronik araç ve yöntemler tercih edilir.

-Elektrik piyasasını düzenleyen Kanun ve ilgili mevzuat elektrik piyasasını rekabete açtığından belediyelerimizin en uygun fiyatla elektrik enerjisi alabilmeleri için piyasa araştırması yapmaları, gerektiğinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre elektrik enerjisi almaları da kaynakların etkin kullanımı açısından önemli görülmektedir.

“ATAMALARDA AKRABALIK, HISIMLIK VE SOSYAL İLİŞKİLER TERCİH KONUSU YAPILAMAZ”

-Belediye üst yönetiminde, belediye şirketlerinde, bağlı kuruluşlarında ve iştiraklerde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile

-Belediye Başkan Yardımcısı atamaları başta olmak üzere belediyelerdeki personel yönetiminde akrabalık, hısımlık, ticari ilişki gibi sosyal ilişkiler, gerekli liyakat ve deneyim koşulları sağlanıyor olsa dahi, referans ve tercih konusu yapılamaz.

-Akraba kayırmacılığı ya da siyasi kayırmacılıkla mücadele tek başına yasalar ve kurallarla sağlanamayacağı için bu tür uygulamalara karşı tolerans gösterilmez; etik temelli bir yaklaşımı uygulamaya koymak için yönetim kültüründe de değişikliğe gitmek hedeflenir.

-Kamu görevleri yerine getirilirken keyfi olarak herhangi bir kişi, grup veya organın zararına davranılmaz ve bütün vatandaşların haklarına, görevlerine ve çıkarlarına gereken saygı gösterilir.

-İşe alımlarda kişiye özel ilanlar verilemez.

-İşe alımlarda işin tanımının açıkça tüm nitelik ve gereksinimlerle belirtilmesi, açık pozisyonlara dair ilanların şeffaf olması, seçim sürecinde açıklık ve şeffaflık sağlanması, başarılı adayların niteliklerini teyit eden delillerin dosyada yer alması, dönemsel performans değerlendirme sistemleri oluşturulması ve iktidarın kamuyu arpalık olarak gören sisteminin karşısında görev ve sorumluluklara karşılık gelen bir ücretlendirme sistemi oluşturulması sağlanır.

-Kamudaki performans yönetiminin liyakat esasına dayanmasının kamudaki hizmetlerin bütünlüğünü sağlayan bir kilit unsur olduğuna dayalı olarak; performans değerlendirmeleri açık ve objektif kriterlere bağlı tanımlanır ve yöneticilerin takdir yetkileri liyakat ilkesiyle sınırlı tutulur."

Kaynak: ANKA