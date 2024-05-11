İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu vaatlerini sıraladı, destek istedi!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Korgan ilçesindeki belediye binası önünde vatandaşlara hitap etti.

"Ben, İYİ Parti gemisini bir limana aldım" diyen Dervişoğlu, "Hani üzerimizde bir sürü spekülasyonlar yapılıyor ya İYİ Parti'nin ömrüne vade biçiyorlar. Limanda gemi şimdi, yarını planlıyor. Sizlerin gücüyle, iradesiyle, mücadele cehdiyle ve büyük Türk milletinin İYİ Parti gemisinin yelkenlerini rüzgarıyla şişirmesiyle o limandan çıkacak, fırtınalı denizlerde iktidar mücadelesi vereceğiz" dedi.

"ASLA HASIM OLMAYACAĞIM"

Gecesini gündüzüne katarak millet için mücadele edeceğini söyleyen Dervişoğlu, "Sevdiklerinizle asla hasım olmayacağım, bunu iyi bilin. Kullandığım siyaset dili hakaret, husumet, hamaset içermeyecek. Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağım. Çiftçi toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamıyorsa, o terin sahibi olduğunuzu kimseye unutturmayacağım. Gençlerimiz geleceklerine dair umutlarını yitirmiş, vize kuyruklarında umut arıyorlarsa o gençlere sahip çıkacağım. Dar ve sabit gelirlinin tencere kaynatamadığı ülkede çıkıp da başka yapay tartışmaların gerçekleşmesine izin vermeyeceğim. Korganlı dört mevsimi kara kış olarak yaşarken Türk siyasetinde hiç kimseye 'bahar vardır' dedirtmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"BENİ BIRAKMAYIN"

Dervişoğlu, vatandaştan destek isteyerek, "Siz benim yanımda olun, siz benim arkamda olun vallahi de billahi de dünyaya kafa tutarım. Yeter ki beni bırakmayın, yeter ki bizi bırakmayın. Bu ülkenin sarılacak yaraları var. Bu yaraları birbirimize sarılarak saracağız. Birbirimize sarılmadan, birbirimizi sevmeden bu sıkıntıların üstesinden gelemeyiz. Ben, bir evladınız olarak sizin yanınızda ve emrinizdeyim" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem