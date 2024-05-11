Özgür Özel, Reyhanlı'daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenleri andı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için anma mesajı paylaştı. Özel, "Yaşamlarını yitiren 53 vatandaşımızı rahmetle anıyorum" dedi.
11 Mayıs 2013'te Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde PTT binası yakınlarında, biri 13.37’de; diğeri 13.40'ta iki bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Bombalı saldırıda 52 kişi hayatını kaybetti, 155 kişi yaralandı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN ANMA MESAJI
Saldırının üzerinden 11 yıl geçerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybedenler için anma mesajı paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Yakın tarihimizin en acı katliamlarından biri olan Reyhanlı saldırılarının 11'inci yıl dönümünde, yaşamlarını yitiren 53 vatandaşımızı rahmetle anıyorum."
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: