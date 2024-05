Ekrem İmamoğlu, Ramallah Belediye Başkanıyla görüştü: Filistin halkına yardıma hazır olacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsrail’in ağır saldırısı altındaki Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentinin Belediye Başkanı Issa Raja Kassis’i, Emirgan’daki Beyaz Köşk’te ağırladı.

Filistinli heyetin ziyaretinde İmamoğlu’na, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Pelin Alpkökin ve Mahir Polat ile İBB Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Barbaros Büyüksağnak eşlik etti.

Kassis’i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten İmamoğlu şunları söyledi:

"Sizinle en son, Mega Şehirler Zirvesi’nde bir arada olmuştuk. Çok ilginç bir şekilde, biraz da o ağırlama esnasında saldırının başlama anını yaşamıştık"

'BU VAHŞET BİR AN ÖNCE DURMALI'

Bölgenin çok zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Biz, çok büyük ve derin üzüntüyle takip ediyoruz süreci. Filistin, dünyadaki bütün insanların, tabii bizim için de özellikle Türk halkı için her zaman öyle olmuştur; ama bu dönemde de yine özgürlüğün sembolü şeklinde bir duyguyla takip ediyoruz süreci. Saldırılar devam ediyor, bunun acısı büyük. Ama bir yandan da 2 milyon civarındaki, yurtlarından ayrılmak zorunda kalan insanların ihtiyaçları da hepimizin içini acıtıyor. Tüm uluslararası platformlarda, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Yaşanan vahşetin bir an önce durmasını ve kanın akmamasını, savaşın sona erdirilmesini, artık ne yazık ki katliama dönen bu saldırının sona ermesi gerektiğini her yerde, sesimizin son noktasına kadar haykırarak dile getiriyoruz" şeklinde konuştu.

"FİLİSTİN HALKINA YARDIMA HAZIR OLACAĞIZ"

İstanbul özelinde de aynı duyarlılığı sürdürdüklerinin altını çizen İmamoğlu, "Burada yaşayan Filistinli öğrencilere katkı sunduk ve ihtiyaçlarını takip ediyoruz. Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım tırlarımızı gönderdik. Bu ve buna benzer aksiyonlarla, ihtiyacı olan her hususta, Filistin halkına da yardıma hazır olacağız. Bu tür ortamlarda, özellikle yerel yönetimler olarak süreci çok hassas irdelemeli ve birbirimize her yönüyle de destek olmalıyız. Ben, ilk tanıştığımız andan beri, bu konudaki hem olgun tutumunuzdan hem aynı zamanda şehrin ihtiyaçlarıyla beraber hem bölgeye hemşehrimize hem ülkemize olan güçlü bakışınızdan dolayı da sizi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

İBB, RAMALLAH’TAKİ OSMANLI ADLİYESİ’NİN YENİDEN YAPIMINA KATKI SUNACAK

Ramallah’ın Filistin’in en önemli şehirlerinden biri olduğunu dile getiren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bugün, yönetici arkadaşlarımı da dış ilişkilerdeki sorumlu arkadaşlarımla birlikte bir kısım çağırdım. Oradaki Osmanlı Adliyesi'yle ilgili olan alakanızı biliyorum. Oraya vereceğimiz destekle ilgili süreci konuşmak da istediğinizi biliyorum. Ben, oradaki süreçte, -ki dün de bu konuda bir kısım görüşme yaptığınızdan da haberdarım- o projede olmak istiyoruz ve mutlaka süreci destekliyoruz. İnşallah birlikte çok güzel bir eseri şehrinize kazandırırız. Hem şehrinizde hem ülkenin genelinde, bir an önce insanların yaşam ve mücadeleleri noktasında, bütün hizmetlerden iyi faydalanması gerekiyor. Bu yönde sizin atacağınız her örnek çalışmada da İstanbul'un yanınızda olduğunu bilin. Ve öyle de imkanlar sunma gayreti içerisinde olacağız. Şehre dönük iyileştirici bütün projelere de destek olma konusunda kararlıyız. Şahsım ve tüm İstanbullular adına, Filistinlilerin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum."

KASSİS: BİZ ÜLKEMİZ İÇİN ÖLMEK DEĞİL, YAŞAMAK İSTİYORUZ

Ülkesinde ve yönettiği şehirde yaşadıkları zorluklardan örnekler veren Ramallah Belediye Başkanı Kassis de "Hem kişisel anlamda hem de resmi anlamda sizinle olan ilişkimizden dolayı çok memnunuz. Bildiğiniz üzere ülkemizdeki durum çok acı. Bütün gözler Gazze’de. Ama Batı Şeria’da durum, gün geçtikçe çok daha ciddileşiyor" dedi.

"Böyle bir durumda, insanların üzerindeki gerginliği almak ve yerel hizmetleri sürdürmek, yerel hükümetler için çok zorlu bir durum" diyen Kasis, "Biz de sizin gibi genç bir toplumuz. Dün, BM Genel Kurulu çok önemli bir karar aldı ve tabii ki Türkiye yanımızda yer aldı. Bu topraklarda, insanlarımızın varlığını sürdürmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu topraklarda var olmak için direniyoruz. Biz, ülkemiz için ölmek istemiyoruz, ülkemiz için yaşamak istiyoruz. Yerel yönetimler açısından bu çok zorlu bir durum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA