Bunu yapmayan tazminat ödeyecek! 81 ilde miras tapular için yeni dönem

Miras bekleyenleri üzecek yeni şart belli oldu. Bu kurala uymayanlar tazminat ödemek zorunda kalabilirler. Uygulama 81 ilde başladı

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Bunu yapmayan tazminat ödeyecek! 81 ilde miras tapular için yeni dönem

Yeni bir kuralın yürürlüğe girmesiyle birlikte, miras bekleyenlerin dikkat etmeleri gereken yeni bir şart ortaya çıktı. Artık bu kurala uymayanlar tazminat ödemek zorunda kalabilirler. Ülke genelinde 81 ilde başlayan bu uygulama, miras süreçlerinde dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Miras bekleyenler için önemli bir gelişme olan bu kural değişikliği, miras süreçlerinin daha titizlikle ele alınmasını gerektiriyor. Bu nedenle miras bekleyenlerin bu yeni şarta dikkat etmeleri gerekiyor.

Posta'dan Tamer Heper'e göre, Milyonlarca kişi, ebeveynlerinden miras kalan gayrimenkul ve dükkan tapularını kardeşleriyle paylaşma sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle hisseli tapu satışlarında karmaşık bir durumla karşı karşıya kalıyor. Miras paylaşımında yaşanan anlaşmazlıkların önüne geçmek amacıyla milyonlarca mirasçıyı ilgilendiren yeni bir kural geldi. Yeni düzenlemedeki şarta uymayanlar ise ciddi tazminat ödemek zorunda kalabilir.

MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ

Miras paylaşımı sırasında özellikle miras taksim sözleşmesi yapılırken eşit paylaşım şartının olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Heper, miras paylaşım sözleşmesinin yazılı olarak düzenlenmesinin önemli bir geçerlilik şartı olduğunu açıkladı.

Resmi bir forma bağlı olmasa da sözleşmenin yazılı olması gerektiğine söyleyen Heper, mirasçıların payların nasıl bölüneceği konusunda yazılı bir belge imzaladıklarında bu belgenin geçerli olacağını belirtti.

Tamer Heper kendisine yöneltilen bir soru üzerine, miras paylaşım sözleşmesine uymayan kardeşlerin durumuna da açıklık getirdi. Heper, eksik hükümlerle ilgili net bir yanıt vermenin zor olduğunu söyleyerek uygunsuz durumlarda mal teslimi, iade veya tazminat talep edilebileceğinin altını çizdi. Heper, mirasçıların yazılı bir belgeye dayanarak paylaşım yapmaları gerektiğini açıkladı.

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