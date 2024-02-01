Yüzünüze sürerseniz cildi mermer gibi yapıyor! Canan Karatay'da öneriyor

Cilt sağlığı ve güzelliği, herkesin dikkat etmesi gereken önemli bir konudur. Beslenme uzmanı Canan Karatay, cilt güzelliği için dikkat çeken önerilerde bulunmaktadır. Bu önerileri takip ederek, sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz. Önde gelen sağlık uzmanlarından Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sefer, muhteşem bir cilde sahip olmanın sırlarını açıkladı.

Canan Karatay, zeytinyağı sabununun cilt için en faydalı sabun olduğunu belirterek, bu sabunu yaraların iyileştirilmesinde ve cildin nemlendirilmesinde etkili olduğunu söyledi. Karatay, yaptığı açıklamada, "Zeytinyağı sabunu, cildin doğal yağ dengesini koruyan ve cildin nemlenmesini sağlayan en faydalı sabundur'' açıklamasında bulundu

İşte zeytinyağlı sabunun saça ve cilde sağladığı faydalar:

Saça Sağladığı Faydalar:



1. Saç Derisini Besler: Zeytinyağlı sabun, içeriğindeki zengin vitamin ve mineraller sayesinde saç derisini besler ve saçın doğal dengesini korur. Saç derisindeki kuruluk ve kaşıntıyı gidererek sağlıklı bir saç derisi oluşturur.

2. Saçları Güçlendirir: Zeytinyağı, saç tellerini güçlendirir ve kırılmasını önler. Bu sayede saçlar daha sağlıklı ve güçlü bir görünüm kazanır.

3. Saç Dökülmesini Azaltır: Zeytinyağı, saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur ve saçın daha gür görünmesini sağlar.

Cilde Sağladığı Faydalar:



1. Nemlendirici Etki: Zeytinyağlı sabun, cildi derinlemesine nemlendirir ve kuruluk problemini giderir. Cildin yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlar.

2. Antioksidan İçeriği: Zeytinyağı, cildi dış etkenlere karşı koruyan antioksidan özelliklere sahiptir. Serbest radikallerin neden olduğu cilt hasarını önler ve cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

3. Cilt Temizliği: Zeytinyağlı sabun, nazik temizleme özelliği sayesinde cildi derinlemesine temizler ve gözenekleri açarak cildin hava almasını sağlar.

Kaynaklar: Ensonhaber.com, Gercekgundem.com