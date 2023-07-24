Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma dilekçesi ortaya çıktı: Tazminat tutarı şaşırttı
2010 yılında evlenen ikiz çocukları bulunan Habertürk yazarı Nagehan Alçı ve yorumcu yazar Rasim Ozan Kütahyalı çifti boşanmak için aile mahkemesine başvurdu. Nagehan Alçı, mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talebinde bulundu.
2010 yılında düzenlenen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı, 13 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.
Bu evlilikten ikiz çocukları olan çiftin mahkemeye verdikleri boşanma dilekçesinin detayları da ortaya çıktı. Dilekçede Alçı'nın Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat talep ettiği öğrenildi.
DAVACI TARAF NAGEHAN ALÇI
Nagehan Alçı, 13 yıllık kocasına boşanma davası açtı. İkiz çocukları bulunan çiftin boşanmak için 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdukları öğrenildi.
Daha önce ayrılık iddialarını defalarca kez yalanlayan çiftten Nagehan Alçı'nın davacı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın davalı olduğu ifade edildi.