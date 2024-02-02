Hikayenin sonuna mı gelindi? Yargı seyircilerini üzen gelişme

Türk televizyon dünyasının sevilen dizisi Yargı, haziran ayında final yaparak ekrana veda edeceği konuşuluyor. Üç sezon boyunca izleyicilerle buluşan dizi, sona erme kararıyla hayranlarını üzmüş durumda.

Başrollerini usta oyuncuların üstlendiği Yargı dizisi, izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüş ve geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Ancak yapımcıların aldığı kararla birlikte, dizinin sevenleri final bölümüyle veda etmek zorunda kalacak. İddiaya göre dizinin dördüncü sezonu olmayacak. Henüz bu iddia Kanal D tarafından doğrulanmış değil.

YARGI'YA YENİ OYUNCULAR KATILDI

Dizidoktoru.com sitesindeki habere göre; Yargı dizisine dört yeni oyuncu daha katıldı.

Her pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, Kanal D’nin uluslararası ödüllü dizisi Yargı, hız kesmeden devam ediyor. Ay Yapım imzalı dizinin kadrosuna dört yeni oyuncu dahil oldu. Alican Yücesoy, Naşit Özcan, Sermet Yeşil ve Ayşegül Cengiz Yargı’nın 4 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek olan 81’inci bölümünde izleyici karşısına çıkacak. Alican Yücesoy polis memuru Fırat, Naşit Özcan Başsavcı Ertuğrul, Ayşegül Cengiz Başsavcı özel kalemi Asiye, Sermet Yeşil ise Metin Amir’in şehit olmasından sonra yerine gelen Kubilay Amir karakterine hayat verecek.



“HİÇ DEĞİŞMEMİŞSİN CEYLİN, HATTA SANA BİR OLGUNLUK GELMİŞ...”

Yargı’nın pazar akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünden ilk tanıtım seyirci ile buluştu. Tanıtımda kadroya dahil olan oyunculardan Alican Yücesoy da Fırat karakteri ile ilk kez seyirci karşısına çıktı. Ceylin ve Fırat’ın eskiden tanıştıklarının ekrana geldiği tanıtım ikilinin hikayesine dair merak uyandırdı. Ilgaz’ın bu olay karşısında ne tepki vereceği ise yeni bölümde cevap bulacak.

Yargı yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D ekrana gelecek.