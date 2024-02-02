100 yaşını geçen sağlıklı kişilerin 8 ortak özelliği! Bilim tek tek inceledi

Yapılan son araştırmalar, 100 yaşını geçmiş olan sağlıklı bireylerin sahip oldukları ortak özellikleri ortaya çıkardı. Bu özellikler, bilim insanları tarafından detaylı bir şekilde incelendi ve sonuçlar oldukça ilgi çekici. İşte 100 yaşını geçen sağlıklı kişilerin ortak özellikleri:

BBC'deki habere göre; Birleşmiş Milletler (BM), 100 yaşını geçen kişilerin sayısında ciddi bir artış gözlemliyor. 1990'da 100 yaş üstünde yalnızca 92 bin kişi vardı, 2021'de bu sayı 621 bini buldu.



Elbette genetik etkenler ve yaşam tarzı büyük önem taşıyor ancak uzmanlar bazı psikolojik faktörlerin de uzun yaşamaya etki ettiğini düşünüyor.



İspanya'da Madrid Üniversitesi'nden akademisyen Maria Dolores Merino, 100 yaşını geçenleri yıllardır gözlemliyor.



1. Sağlıklı Beslenme Alışkanlığı: Uzun yaşamın sırlarından biri, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığıdır. Bol miktarda sebze, meyve, tam tahıllı besinler ve sağlıklı yağlar tüketen bireylerin yaşam süresinin uzun olduğu gözlemlenmiştir.

2. Aktif Bir Yaşam Tarzı: Düzenli egzersiz yapmak, 100 yaşını geçen bireylerin ortak özelliklerinden biridir. Fiziksel aktivitenin yaşam süresini olumlu yönde etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

3. Stresten Uzak Durma: Sağlıklı yaşam süresinin uzun olmasıyla ilişkilendirilen bir diğer faktör de stresten uzak durmaktır. Pozitif bir ruh haline sahip olmak ve stresle başa çıkma mekanizmalarını etkin bir şekilde kullanmak, uzun yaşamın anahtarı olabilir.

4. Sosyal Bağlantılar: 100 yaşını geçen kişilerin genellikle güçlü sosyal bağlantılara sahip oldukları gözlemlenmiştir. Aileleri, arkadaşları ve toplulukları ile sağlam ilişkiler kurmak, yaşam kalitesini artırabilir ve uzun yaşamı destekleyebilir.

5. Zihinsel Aktiviteler: Düzenli olarak zihinsel aktivitelerde bulunan bireylerin, bilişsel fonksiyonlarını korudukları ve uzun yaşamın sırlarından birini oluşturduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

6. Düzenli Kontroller: Sağlık durumlarını düzenli olarak kontrol ettiren ve gerekli önlemleri alan bireylerin, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdükleri gözlemlenmiştir.

7. Olumlu Bir Yaşam Görüşü: Pozitif bir yaşam görüşüne sahip olan bireylerin, stresle daha iyi başa çıkabildikleri ve genellikle daha sağlıklı bir yaşam sürdükleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

8. Genetik Yatkınlık: Son olarak, uzun yaşamın genetik yatkınlık ile de ilişkili olduğu bilinmektedir. Ailede uzun yaşayan bireylerin olması, kişinin uzun yaşama potansiyelini artırabilir.