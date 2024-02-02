Yeşim Ceren Bozoğlu kötü haberle üzdü! Ekrana dönmeye hazırlanıyordu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Aile” dizisinin Nedret Soykan’ı Ayda Aksel Yan Oda dizisine transfer olmuştu ancak son dakika bir gelişme oldu.

OGM Pictures’ın Star TV için çekeceği “Yan Oda” dizisinin okuma provası salı günü yapıldı. Melek Baykal, Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Nezaket Erden, Derya Pınar Ak, Nazlı Çetin, Samet Kaan Kuyucu gibi ünlü isimleri buluşturan dizi başlamadan 2 önemli ayrılık yaşandı.

Rol aldığı bütün projelere büyük değer katan ve son dizisi “Aile”ye de etkili oyunculuğuyla imzasını atan Ayda Aksel, düşüp bacağını kırdı. Geçirdiği ameliyat nedeniyle bir süre dinlenecek olan usta oyuncunun yeni diziye başlamasına engel oldu. Yeşim Ceren Bozoğlu’nun da son anda şartlarda anlaşamadığı öğrenildi. Şimdi her iki ismin yerine yeni oyuncularla görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

NURAN KARAKTERİ ÇOK SEVİLMİŞTİ

Yeşim Ceren Bozoğlu’nun can verdiği Nuran karakteri çok sevilmişti. O hayat benim dizisi FOX TV ekranlarında yayımlanmış ve izlenme rekorları kırmıştı. Yeşim Ceren Bozoğlu dizi bittikten sonra setlere ara vermişti.