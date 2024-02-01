Bunu da mı bildiler? Simpsonlar'ın dünyayı ilgilendiren yeni tahmini sosyal medyayı ikiye böldü!
The Simpsons'ta dünyayı ilgilendiren yeni bir kehanet ortaya çıktı. Dizi, tüm kehanetlerinin tutması ile bilinirken yeni kehanet sosyal medyayı ikiye böldü.
34 sezondur izleyici karşısında Simpsonlar'ın 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanik faciasını önceden tahmin ettiği ileri sürülmüştü. Dizide geçen birçok olayın tutmasıyla bir kez daha gündeme gelen Simpsonlar'ın bir bölümünde 2024 seçimi için şaşırtan bir tahmin geldi.
29 yıl önce the simpsons dizisi günümüzde birçok olayı tahmin etmesi son günlerde en çok konuşulan ve dikkat çeken konularından biri oldu. Birçok olayı önceden tahmin eden dizide Efsane çizgi dizinin hayranları, dizinin ABD'deki son durumları da bildiğine dikkat çekti.
ABD Başkanı Trump'ın tutuklanmasına kadar bildikleri bazı tahminler arasında. Yaşanan pek çok olayı bilmesi ile öne çıkan Simpsonslar, yine gündeme bomba gibi düştü.
2024 SEÇİMİ İÇİN TAHMİN!
Tüm dünyayı ilgilendiren simpsonlar tahminlerinde öne çıkan bir iddia ortaya atıldı. ABD seçimiyle ilgili olan bu iddia gündem oldu. İkonik dizi 2024'te yıl sonu yapılacak ABD seçimlerinde Donald Trump'ın yeniden başkan seçileceği öngörüsünde bulunuyor.
TRUMP'TAN SONRA KADIN BAŞKAN MI OLACAK?
Bu tahminin ardından dizi, Trump sonrası için ABD'nin başkanlık koltuğuna bir kadının geçeceğini ima ediyor. Ortaya atılan bu tahmin sosyal medyada bomba etkisi yaptı. Birçok kullanıcı bu olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda merak içinde...
SKANDAL EPSTEIN OLAYINI DA MI BİLDİLER
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019'da hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in fuhuş skandalı ağında yer alan isimler tek tek ifşa oluyor. Aralarında eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew ve birçok ünlü kişinin isimlerinin yer aldığı dava dosyalarında kan donduran gelişmeler yaşanırken Simpsonlarda geçen eski bir bölüm herkesi şoke etti.
İddia edilen bölümde Jeffrey Epstein ve Stephan Hawking'in karşılıklı konuşması ve sonrasında yaşananlar tüyler ürpertti.
Epstein davasında Türkiye gibi birçok ülkeden çocukların kaçırılması skandalıyla tüm dünya çalkanırken seneler önce yayınlanan Simpsons videosunda Homor'un kızınında Stephan Hawking tarafından seçilmesi dikkat çekiyor.
Epstein'ın siyonist lobiyle kurduğu ağ üzerinden çocukları cinsel istismar kölesi yaptığı gerçeğiyle ilgili gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ederken Simpsonlarda geçen bu durumunun gerçek olup olmadığı sosyal medyada merak konusu oldu.
DÜNYA KARANLIĞA GÖMÜLEBİLİR
Simpsonların bir bölümde geçen sahnede yeni yılda gerçekleşecek bir elektrik kesintisine işaret etti. The Simpson’lar dizisindeki elektirik kesintisi sahnesi, sadece bir tahmin değil, aynı zamanda bir uyarı olarak da görülüyor.
Sosyal medyada günden güne tahminleriyle dikkat çeken simpsonların bu tahmini sosyal medya kullanıcılarını endişelendirirken tahminin gerçekleşmesi durumunda bütün dünya karanlığa gömülebilir.
İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden'da, geçtiğimiz günlerde elektrik kesintileri veya dijital iletişimin kesilmesine karşılık vatandaşları hazırlıklı olmaları yönünde uyarması akıllara simpsonların tahminini getirdi. Gelecekte yaşanabilecek şebeke çöküntülerine karşı uyarıda bulunan Dowden vatandaşlara pilli telsiz, meşale, mum ve ilk yardım çantaları stoklamaları yönünde çağrı yapması sosyal medyada tedirginliğe neden oldu.
Bazı araştırmacılar ise bu durumu 100 yılda bir meydana gelen güneş fırtınası şeklinde yorumluyor. Güneş fırtınası, dünya genelinde elektrik kesintilerine sebep olabilecek güçte bir doğa olayıdır. Araştırmalar, bu fırtınaların dünya üzerindeki elektronik cihazları ciddi şekilde etkileyebileceğini gösteriyor. Öyle ki, telefonlarımızdan tabletlerimize, bilgisayarlarımızdan saatlerimize kadar günlük yaşamda kullandığımız birçok cihaz, bu fırtınaların etkisine maruz kalabilir.
Geçmişte 103 yıl önce gerçekleşen bu olayın benzerinin 2024 yılının başlarında da yaşanabileceği iddia ediliyor.
2024'TE MAYMUN VİRÜSÜ MÜ GELİYOR
Simpsons 2024 yılı için maymun virüsü olacağına dikkat çekiyor. Dizinin önceden yayınlanan bölümlerinde Homer Simpson’ın evinde maymun beslemeye başladığı ve bu maymundan bir virüse yakalandığı görülmektedir.
SUSUZLUK KRİZİ
Simpsonlar'ın bir bölümünde yapay kuraklığın yaşanması ve akabinde suyun sınırlı düzeyde dağıtılması yer alıyor.
Bu durum akıllara son zamanlarda yaşanan kuralığı ve su sıkıntısını getiriyor.
Dizinin bu sahnesi izleyicileri endişelendirirken, tahminin gerçek olması, susuzluğun baş göstermesi dünyanın sonunu getirebilir
DİN PAZARLAMASI PES DEDİRTTİ!
Yaşanan bu zulüm sonrası sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden biri olan Simpsonlarda Mescid-i Aksa'da yapılan tek din pazarlaması pes dedirtti.
Her bölümü mesajlar içeren Simpsonların 2020 yılında yayınlanan bir bölümde dizinin ana karakterleri arasında yer alan Homer Simpson, Kudus-Mescidi Aksa içindeki Kubbetü’s Sahra’da Peygamber efendimizin miraca yükseldiği Hacer-i Muallak taşı üzerinde 3 dine inanan halka açıklama yaptığı ortaya çıktı.
"HRİSMÜSYAHUDİ"
Homer Simpson 'hrismüsyahudi' diye yeni bir dini duyuruyor ve dinlerin tek olması gerektiğini belirtiyor.
"BARIŞ VE TAVUK"
Kendine Mesih diyerek bir din pazarlığı yapan Homer uydurma dini "Barış ve tavuk" sloganıyla tanıttığı anlar herkesi şoke etti.
Homer Simpson sözleri şu şekilde;
"Hristiyanları, Müslümanları ve tüm Yahudileri birleştireceğim.
Artık bundan sonra 'Chrismujews' olarak bilineceksiniz.
Çünkü sonuçta tüm dinler aynı değil mi?
Bize ne yiyeceğimizi ne zaman dua edeceğimizi, insan denen bu çamur parçasıyla bir şekilde kendini ilani olana benzeyebilecek şekilde şekillendireceğini söylerler.
Ama kalbimizde nefret varsa bu lütfu asla elde edemeyiz.
Öyleyse ortak yönlerimizi kutlayalım. Bazılarımız domuz eti yemiyoruz. Bazılarımız kabuklu deniz ürünleri yemiyoruz. Ama hepimiz tavuk yiyebiliriz.
Öyleyse hep beraber söyleyelim:
Tavuk ve barış!
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI!
Simsonların yayınlanan bu bölümüne sosyal medyada tepki yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı; "İnsanlar üzerinde planlı din operasyonu.", "Hak din yalnızca islamdır. Ve Mescid-i Aksa yalnızca Müslümanlarındır.", "Ama başaramayacaklar", "Amaçlarına ulaşamayacaklar....!", "Evet tek olmalı o da islam olmalı", "Tek din İslam", "Çok beklersiniz.. boş hayaller kurmayın ,mescidi aksa islamindir,öyle kalacak", "Yahu bu ne rezillik", İnsanlar tek din İslâm olacak sonunda onların istediği şeytani düzenlerinin kölesi olmuş bir dinde birleştiremeyecekler inşaallah şu yaşadığımız süreçte Batılıların hızla İslam'a girmeside bunu görteriyor sanki", "Pesss diyoruz artık başka söz kalmadı", "Şu simpsonlar çok ürkütücü" yorumunda bulundu.