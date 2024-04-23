iflas dalgası sürüyor. Türkiye'nin iki dev şirketi daha iflas etti

Son dönemde Türkiye ekonomisinde yaşanan zorlu süreçler, birçok şirketin iflas etmesine neden oluyor.

Son olarak Bursa'da faaliyet gösteren Şifavet Veteriner Hekimlik Hizmetleri Hay. San. Ve Tic. Ltd. Şirketi ile Ted Kağıtçılık Ambalaj Pazarlama Ticaret Limited Şirketi de iflas etti.

Bu durum, şirketlerin mali sıkıntılarının yanı sıra ekonomik dengesizliklerin de bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

BURSA MERKEZLİ İKİ ŞİRKET İFLAS ETTİ

ODA TV'deki habere göre; Ekonomik krizle birlikte birer birer batan firmalar kervanına Bursa'dan 2 şirket daha eklendi.

İnegöl'de faaliyet gösteren Şifavet Veteriner Hekimlik Hizmetleri Hay. San. Ve Tic. Ltd. Şirketi ile Ted Kağıtçılık Ambalaj Pazarlama Ticaret Limited Şirketi geçtiğimiz aylarda konkordato talep etmiş ve talebin ardından da bu durumdan kurtulamamışlardı.

İnegöl İcra Dairesi Müdürlüğü, iki şirket hakkında yeni bir duyuru yayımlarken, firmaların iflasına, iflasın aynı gün ve saatte açılmasına ve iflasın adi tasfiye usulüne göre uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynaklar: Bülten, Oda TV