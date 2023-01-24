Avrupa yakası dizisiyle ünlenmişti. Herkesi yıkmıştı.. İyi haber geldi

Tam ismi Fatma Hümeyra Akbay olan usta oyuncu, 1947 yılında dünyaya geldi. Müzik ile başladığı kariyer yolculuğunda oyunculuk ile yoluna devam ediyor. Hümeyra adını geniş kitlelere ''Avrupa Yakası ve Yalan Dünya'' isimli dizilerle duyurdu. Her iki dizide de Gülse Birsel'in annesini canlandırdı.

Hümeyra oynadığı dizi ve filmlerdeki performansıyla kendisine herkesi hayran bırakmıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu herkesi üzmüştü. Hayranları ve gazeteciler gördükleri her yerde ne zaman ekranlara döneceğini soruyordu.

Hümeyra ise ekrana geri dönmemekte kararlıydı.

Neyse ki harika bir projeye evet dedi. Tam ismi Fatma Hümeyra Akbay olan usta oyuncu yakında bomba bir diziyle seyirci karşısında olacak.

televizyongazetesi.com'da yayınlana bir haberde; Hümeyra'nın da başrolünde yer alacağı diziyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Şahsiyet isimli ödüllü dijital dizide de izlediğimiz Hümeyra uzun süre rol kabul etmedi. En son 2019-2020 sezonunda Kadın isimli dizideki Fazilet karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu, sonrasında da yine proje kabul etmedi.

Hümeyra gibi hem oyunculuk yetenekleri ile hem de tecrübesiyle dikkat çeken usta bir ismi Ab-ı Hayat isimli yeni Star TV dizisinde izleme fırsatınız olacak.

YENİ DİZİSİ YİNE YILDIZLARLA DOLU

Çekimlerine başlanan Ab-ı Hayat dizisinde Ebru Şahin ve Birkan Sokullu ikilisi başrolde buluştu. Dizide hep 30’lu yaşlarda gözüken bir adamın hikayesi anlatılacak.

Hümeyra gibi kaliteli bir ismi diziye dahil etmek çok önemli bir adım sayılıyor. Ayrıca Hümeyra gibi bir başka kaliteli oyuncu Zerrin Tekindor’un da dizide Muhterem karakterini canlandıracak olması diziye yönelik ilgili daha da çok artıracaktır.

Necip Memili, Gözde Seda Altuner ve Ecem Çalhan’ın da kadrosunda yer aldığı Ab-ı Hayat dizisinin Şubat ayı içinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.