Kanal D'den flaş karar! Kanalın en iddialı dizileriydi.. Camdaki Kız, Yargı, Üç Kız Kardeş...

Kanal D son dönemde en çok izlenen dizileri yayınlıyor. Geçtiğimiz sezona ''Sadakatsiz'' dizisiyle damga vuran Kanal D bu sezona ise ''Camdaki Kız, O kız, Üç Kız Kardeş ve Yargı'' dizileriyle damga vuruyor.

Haklarını yemeyelim. Camdaki Kız ve Yargı dizisi geçtiğimiz sezona da damga vurmuştu.

Kanalın reyting başarısı rakiplerini kıskandırırken Kanal D yönetimi yeni bir dizi için hazırlıklara başladı.

Rakip kanallardaki çok sayıda TV dizisi final yaparken Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler hem iddialı yolcuğunu sürdürüyor hem de aralarına yeni diziler ekleniyor.

televizyongazetesi.com'da yayınlanan bir haberde; Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yeni diziyle ilgili detaylara yer verildi.

Dizinin kadrosu üstelik yıldızlar geçidi gibi.

Kanal yönetiminin izleyicileri 2023 yılındaki ilk sürpriz dizi projesi olarak Veda Mektubu’nun detayları bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Çok sağlam bir hikaye ve etkili oyunculardan kurulu kadrosuyla Veda Mektubu’nun 2023 yılının en dikkat çeken projelerinden birisi olması bekleniyor.

Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar dizinin başrollerinde yer alıyor. Hem tecrübeli isimlerin hem de son dönemin öne çıkan genç yeteneklerinin bir araya geldiği dizi iki gencin aşk hikayesini anlatacak.

Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Yıllar sonra iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanacak.

Veda Mektubu dizisinin geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor ve bu durum da hikayede yan karakterlerin fazlasıyla öne çıkacağını gösteriyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler şöyle:

“Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova.”

OYUNCU SEÇİMİ DE SÜRÜYOR

Öte yandan Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan ''Veda Mektubu'' dizisinin kadrosunda yan karakterler içinde seçimler sürüyor. Dizinin kadrosunda oldukça iddialı isimlerin yer alması bekleniyor.