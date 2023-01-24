FOX TV seyircileri yıkılacak. Apar topar kaldırılabilir.. Sonuçlar yıktı!

TV dizisi Yasak Elma'nın haziran ayında final yapacağı iddia edilmişti. Sonrasında ise Yasak Elma'nın devam edebileceğine yönelik iddialar basında yer almıştı. Ancak Star TV'deki yeni dizi her şeyi alt üst edebilir. Reyting raporları FOX TV'yi zora sokmuş durumda.

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FOX TV seyircileri yıkılacak. Apar topar kaldırılabilir.. Sonuçlar yıktı!

FOX TV ekranlarında yayınlanan ''Yasak Elma'' dizisi tam altı sezondur rakip tanımadan yoluna devam ediyordu. Dizi sadece Türkiye'de değil yurt dışında da izlenme rekorları kırıyordu

Ancak ''Yasak Elma'' dizisinin artık iddialı bir rakibi var. 

Dün bazı haber sitelerinde ''Yasak Elma'' dizisinin gelecek sezonda da devam edeceğine yönelik iddialar haber konusu olmuştu.

Yapım şirketinden henüz iddialara yanıt gelmedi.

Yasak Elma'nın haziran ayında final yaparak ekranlara veda edeceği biliniyordu. Ancak kanal yönetimi finali daha erkene alabilir.

Gelen reyting raporları FOX TV'de deprem etkisi yaratmış durumda.

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ''Ömer'' dizisi tüm reytingleri alt üst etti.

Medyafaresi.com'da yer alan reyting raporuna bakıldığında; Yasak Elma dizisinin tahtını ''Ömer'' dizisine kaptırmak üzere olduğu görülüyor.

İşte FOX TV'de yıkıma yol açan reyting raporu


FOX TV seyircileri yıkılacak. Apar topar kaldırılabilir.. Sonuçlar yıktı! - Resim : 1

FOX TV seyircileri yıkılacak. Apar topar kaldırılabilir.. Sonuçlar yıktı! - Resim : 2

FOX TV seyircileri yıkılacak. Apar topar kaldırılabilir.. Sonuçlar yıktı! - Resim : 3

STAR TV'NİN ÖMER DİZİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay paylaşmaktadır

BAŞARININ ARKASINDAKİ İSİM BELLİ OLDU

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre;  Ömer dizisinin arkasındaki isimde bulundu. Son dönemde ekranda fırtınalar koparan  ''Yalı Çapkını, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Kırmızı Oda'' gibi dizilerin proje sorumlusu Gülseren Budayıcıoğlu.

Gülseren Budayıcıoğlu ''Ömer'' dizisinin de proje tasarımcısı..

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