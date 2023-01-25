FOX TV seyircisi yıkıldı.. Kanalın sonunu getirebilecek hata!..

Son dönemde FOX TV ekranlarında yayınlanan çok sayıda dizi final yapmış durumda. Özellikle üç yıldır kanalda yayınlanan bir çok dizi tutmuyor ve erken final yapmak zorunda kalıyor.

ANA HABERDE ZİRVEDELER

Selçuk Tepeli'nin sunumuyla ekrana gelen FOX TV ana haber bülteni izlenme rekorları kırıyor. Ancak diziler için aynı başarı durumu söz konusu değil.

HER ŞEY BAY YANLIŞ DİZİSİYLE BAŞLADI

Can Yaman'ın başrollerinde yer aldığı ''Bay Yanlış'' dizisi çok sevilmişti. Hatta dizi FOX TV ekranlarında yayınlandıktan sonra yurt dışında da geniş kitlelere ulaşmıştı.

Kanal bu başarıya rağmen Can Yaman'ın başrollerindeki ''Bay Yanlış'' dizisine final kararı vermişti. Bay Yanlış dizisi final yaptıktan sonra kanal genç kuşağı etkileyecek yeni bir dizi yayınlamayı başaramadı.

Tozlu yaka dizisi kısa bir süre ilgi çekse de senaryo hataları ve dizinin giderek komedi dizisine dönüşmüş olması seyircilerin diziyi terk etmesine yol açtı ve final kaçınılmaz oldu.

Kanalın elinde sadece bir dizi var.. En güçlü dizisi ''Yasak Elma'' dizisi.

Şimdilerde ''Yasak Elma'' dizisi için final kararı verildiği iddiası ortalıkta dolaşıyor. Televizyongazetesi.com sitesinde yer alan bir içerikte; Yasak Elma dizisinin final yapması durumunda kanalı bekleyen tehlikeye dikkat çekildi.

Medyapım imzasını taşıyan Yasak Elma dizisinin her hafta milyonlarca izleyiciyi ekrana taşıdığını ve reytinglerde de çok iyi oranlar elde ettiğini görebilirsiniz. Altıncı sezonu devam eden dizinin Haziran ayında final yapacağına yönelik bir beklenti oluştu.

Hatta bu durumun benzeri geçen yıl da yaşanmış ama izleyicilerin yoğun desteği sonrasında başrol oyuncuları ikna edilerek dizinin devam etmesi sağlanmıştı. En büyük sıkıntı ise Şevval Sam’da çıkmış, fakat ünlü oyuncu hem hayranların hem de ekibin ısrarını kırmayarak diziye devam etme kararı vermişti.

Altıncı sezonu devam eden ve pazartesi akşamlarının en etkili dizilerinden olan Yasak Elma’nın final yapacağı düşüncesi birçok izleyiciye hala inandırıcı gelmiyor. Eda Ece, aylar önce final sezonunu çektiklerini söyleyerek yapımcı Fatih Aksoy’a da bir mesaj yollamıştı.

Ancak tüm bu süreçte Yasak Elma dizisiyle birlikte en büyük zararı Fox TV görecek. Zira dizinin final yapması demek, kanalın elindeki en önemli yapımın uçup gitmesi anlamına geliyor. Dizilere bu kadar büyük yatırım yapan ama bir türlü Yasak Elma gibi bir proje tutturamayan Fox TV’nin bir formülünü bulup Yasak Elma dizisini yayında tutması şart gözüküyor.

Medyapım’ın sahibi Fatih Aksoy’un da dizinin bitmesine gönlünün razı olmadığı yönünde bilgiler basına yansıyor. Ancak hem Şevval Sam hem de Eda Ece dizinin başrol kadın oyuncuları olarak final yapacakları yönündeki söylemleri ile artık projede yer almayabilecekleri hissiyatını vermişti.

Oyuncuların fikirleri değişir mi bilinmez, ya da senaristler öyle bir dönüşüm yapar ki, yeni isimlerle dizi bambaşka bir kadro ile yola da devam edebilir.

Birçok olasılık sayılabilir ama Fox TV adına Yasak Elma gibi altın yumurtalayan bir tavuktan vazgeçme durumu pek de akıllıca olmaz.

Şevval Sam, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 4 gün sette ve 3 gün de konserlerde olduğunu, enerjisi devam ettiği bu süreçte yoğun tempoda çalışmanın kendisi için sorun olmadığını söylemişti.

Yasak Elma dizisinin 7. sezonu olur mu henüz net bir şey yok. Ancak Fox TV’nin şimdiden oyuncuların gönlünü çelmek adına adım atıp, en iyi dizisini sürdürmenin yollarını araması akıllıca olacak gibi gözüküyor.

Seyirciler ne yapar derseniz, konsepti böyle devam ederse Yasak Elma’yı 10 yıl da sürse izleyen çıkacaktır.