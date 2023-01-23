Kahve diye zehir yapıp içmişiz.. Asla kahveyi böyle pişirmeyin

Türk kahvesi dünyanın en faydalı içeceklerinden. Ancak uzmanların Türk kahvesiyle ilgili önemli bir uyarısı var. Türk kahvesinin sayısız faydası bulunuyor.

Görüldüğü gibi Türk kahvesinin birden çok faydası var. Türk kahvesinin tüm faydalarını aslında yaptığımız pişirme hatası nedeniyle yok ediyormuşuz.

ŞEKERLİ KAHVE ZARARLI

Şeker yeryüzündeki en zararlı besinlerden. Uzmanlar Türk kahvesinin faydalarından yararlanmak için kahveyi sade tüketmek gerektiğine dikkat çekiyorlar.

YAPILAN ARAŞTIRMA ÜRKÜTTÜ

Habertürk'te yer alan bir habere göre; İtalyan bilim adamlarının araştırması, günde 3 fincandan fazla kahve tüketiminin, kahveyi yavaş sindiren, tansiyonu yüksek kişilerde tip 2 diyabete zemin hazırlayan gizli şeker hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu.



Yüksek tansiyon hastası 18-45 yaşındaki bin 180 kişi katıldığı ve 6 yıl süren araştırma sonunda günde 3 fincandan fazla kahve içen katılımcıların yarısında diyabet teşhis edildi.

Araştırma, tansiyonu yüksek ve kahveyi yavaş sindiren yetişkinlerde diyabet riskinin arttığını, riskin obezlerde daha da fazla olduğunu ortaya koydu.

Başka araştırmalar kahvenin, şeker hastalığı riskini azaltabileceğini gösteriyordu.

Almanya'da 2 yıl önce yapılan bir araştırma günde dört fincan, yani 600 ml ve üzeri kafeinli kahve tüketenlerin, günde bir fincandan az kahve içenlere oranla tip 2 şeker hastalığına yakalanma riskinin yüzde 23 daha az olduğunu öne sürmüştü.

RİSKE ATMAYA GEREK YOK

Kahve içerken kahve keyfinizi riske atmaya gerek yok. Kahvenin tüm faydalarından yararlanmak için mutlaka Türk kahvesini şekersiz tüketin.

SADE TÜRK KAHVESİNİN TARİFİ NASILDIR?

2 Kişilik Sade Türk Kahvesi Tarifi İçin Malzemeler

2 tatlı kaşığı Türk kahvesi (dolu dolu)

2 fincan su

Bir cezveye 2 fincan içme suyu koyuyoruz. Ardından içerisine 2 tatlı kaşığı (dudak payını unutmayın:)) kahve ekleyerek karıştırıyoruz. Ardından kahvemizi orta ateşte pişiriyoruz. Sunum için de iki fincana pişen kahvemizi bölüştürüyoruz.