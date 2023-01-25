Ortalık fena karıştı! Star TV, ATV ve FOX TV arasında krize yol açan dizi

İsrail dizisi olan Shitsel’den uyarlanan Ömer isimli TV dizisi izlenme rekorları kırıyor. Dizi sadece Türkiye'de değil yurt dışında da büyük ilgi çekti.

TÜM BALKANLARDA REKOR KIRDI

Balkan ülkelerinde genelde Türk dizileri seyrediliyor. Pazartesi akşamları Balkan ülkelerinde 'Yasak Elma' dizisi zirvede yer alıyordu.

Bu durum değişmiş durumda. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem de Balkanlarda yeni bir dizi ilgi odağı oldu.

Star TV ekranlarında yeni yayına başlayan 'Ömer' dizisi ortalığı kasıp kavuruyor. Ömer dizisinin bu başarısı ATV ve FOX TV'de büyük rahatsızlığa yol açmış durumda. Her iki kanal 'Ömer' dizisinin reyting başarısıyla şaşkına döndü.

televizyongazetesi.com'da yer alan bir içerikte; Ömer dizisinin başarısıyla ilgili özel bir haber yayınlandı. Pazartesi akşamları Alparslan, Yasak Elma ve Bir Küçük Gün Işığı gibi kendi izleyici kitlesini yaratmış 3 dizinin karşısında Ömer projesinin ortaya koyduğu çıkış bir başarı hikayesi olarak kabul edilebilir. Gökçe Bahadır ile Selahattin Paşalı ikilisinin bu büyük başarıda paylarının da yüksek olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii ki Barış Falay ile Merve Dizdar ikilisinin güçlü oyunculuk performansını da hatırlatmadan geçmemek lazım.

Sipahi isimli Show TV dizisinin gelecek hafta final yapacak olması ve başrolde Kaan Yıldırım ile Özge Gürel’in bulunduğu düşünülür ise, Ömer dizisinin reytinglerdeki iyi görüntüsü daha da anlam kazanıyor. İzleyicileri etkilemek ve her hafta peşinden sürüklemek hiç kolay değil ama Ömer projesi bunu başarıyor.

Üçüncü bölümü ile hem AB hem de ABC1 gruplarında günü üçüncü bitiren dizi, tüm kişiler kategorisinde ise yedincilikle biraz zirvenin uzağında gözüküyor. Alparslan dizisinin tüm kategorilerde birinci olduğu bir ortamda Yasak Elma dizisi de güçlü bir konumda bulunuyor.

Yasak Elma’yı hem AB hem de ABC1 gruplarında geçmeyi başararak en çok izlenen ikinci dizi olması ile birlikte Ömer projesi zirveye bir adım daha yaklaşmış oldu. Belki Alparslan dizisini geçmek o kadar kolay olmayacak ama haftalar sonra Ömer dizisinin birincilikler almaya başladığını görürseniz şaşırmayın.

Yasak Elma’nın artık pazartesi akşamları en çok izlenen ikinci dizi olmaktan çıkmaya başladığı bir ortamda, atv’nin güçlü hikayesiyle dikkat çeken Bir Küçük Gün Işığı dizisinde de biraz ilgi azalması gözlemleniyor.

İşte bu ortam Ömer dizisinin iyi gelen reytinglerinin de önemini anlatıyor. Rakipleri düşerken, yükselen bir dizi olarak Ömer’in önü açık gözüküyor.

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Yasak Elma dizisi için bu sezon son sezon. Dizinin haziran ayında final yaparak ekranlara veda etmesi bekleniyor. Aksi bir durum olmazsa gelecek sezonda Yasak elma dizisi olmayacak.

Geçtiğimiz günlerde bazı haber sitelerinde 'Yasak Elma' dizisinin erken final yapacağına yönelik iddialar gündeme gelmişti. Ancak bu iddialar doğrulanmadı.