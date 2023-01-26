Star TV'nin en çok izlenen Yalı Çapkını dizisinde kriz! Seyirci isyanda

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu ‘Yalı Çapkını’ yeni bölümüyle 27 Ocak Cuma akşamı Star TV ekranında olacak.

Dizinin tek sezon olduğuna yönelik iddialar basında yer almıştı. Öncelikle belirtmek isteriz ki ''Gerçek Gündem'' olarak bu iddiaları araştırdık. İddialar hiç bir şekilde doğru değil.

Yalı Çapkını dizisi final yapmayacak ve dizi tek sezonlukta değil.

SEYRAN VE FERİT SİNİR ETMEYE BAŞLADI

Ancak seyircilerin sıkılmaya başladığı da bir gerçek. Seyran ve Ferit arasındaki gereksiz kavga sahneleri seyircileri boğmuş durumda. Sosyal medyada bir çok seyirci isyan ediyor. Senaristler ve yapım şirketi bu eleştirileri dikkate alıyor mu almıyor mu bilemiyoruz. Ancak yeni bölümde yine bir kriz yaşanacak.

Televizyongazetesi'nde yer alan bir içerikte; Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümüyle ilgili detaylar paylaşıldı. Dizinin yeni bölümünde yine kriz var.

27 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle; Seyran ve Suna’nın Efe ve Defne’yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır.

Serter’in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin’in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder. Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin’i yalıya getiren Ferit, Seyran’ı çok kızdırır.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alıyor.

Dizinin diğer oyuncu kadrosundaki isimler şöyle: “Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer.”

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

“Yalı Çapkını”, yeni bölümüyle 27 Ocak Cuma günü Star’da!