İstenmeyen tüylerden acısız bir şekilde kurtarıyor! Tüyleri sıfırlıyor

Vücut epilasyonu hem acı hem de ağrıya sebep olabilmektedir. Üstelik zaman alır ve kızarıklık gibi vücutta ağır bir fatura çıkarır. Eğer tüylerden ağrısız, acısız kurtulmak istiyorsanız doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.

Bu yöntemler hem ucuz hem pratik hem de sağlıklı yöntemlerdir.

Birçok kişi ağdadan tıraşa ve hatta lazere kadar pürüzsüz, kusursuz, tüysüz bir cilt için her şeyi yapıyor.

Ancak yine de istediği sonucu bir türlü elde edemiyor. Tüm bu yöntemlerden bıktıysanız ve daha doğal, cilt ve bütçe dostu bir şey denemek istiyorsanız bu içeriğimiz işinizi kolaylaştıracak. İşte istenmeyen tüyler için işinize yarayacak en etkili yöntem.

*Bir çiğ yumurta alın ve yumurtanın sarısını beyazından ayırın.

*Yumurta beyazına bir çay kaşığı mısır nişastası ve şeker ekleyin ve kalın macunu ellerinize veya bacaklarınıza uygulayın.

*Sürdüğünüz bölgeye göre malzeme miktarını artırın.

*Yaklaşık 20-30 dakika sonra cildinizde yumurta maskesinin sıkılaştığını hissedeceksiniz. Ardından maskeyi soyun ve hafifçe kurulayın.

*Vücut tüylerini kalıcı olarak almanın en iyi yollarından biri olabilir.

*Yumurta, cildi besleyici özellikler içerir ve mısır nişastası ve şeker, tüyleri ve ölü cilt hücrelerini temizlemeye yardımcı olur.

TÜYLERİ SIFIRLAYAN YÖNTEM

Öte yandan Akşam gazetesinde yayınlanan bir içerikte muhteşem bir tarif paylaşıldı; Bu yöntem tüyleri sıfırlayan en etkili yöntemler arasında ilk sırada yer alıyor.

YULAF EZMESİ BAL VE LİMON

Yulaf ezmesi, kaşıntı ve tahriş gibi birçok cilt rahatsızlığı için harika bir ilaçtır. Özellikle peeling için cilde çok faydalıdır. Bal ve limon suyu ile karıştırıldığında ise tüylerin büyük ölçüde dökülmesine yardımcı olur.

Aynı zamanda yulaf, sapoinler olarak bilinen doğal cilt temizleyicileri içerir. Gözeneklerin içerisine yerleşmiş istenmeyen yağ ve bakteri artıklarını temizlemeye yardımcıdır. Ayrıca cilde yumuşaklık kazandırır.

UYGULAMA:

Yulaf ezmesi, bal ve limonu bir macun haline getirin. Tüylü bölgenize masaj yaparak uygulayın. Ardından 15 dakika kadar bekletin. Bu kürü düzenli bir şekilde haftada iki kere uygulamaya özen gösterin. Sizde farkını hızlı bir şekilde göreceksiniz.