Show TV'ye tepki yağıyor. Apar topar yayından aldılar

Son dönemde televizyon ekranlarında yayınlanan diziler peş peşe final yapıyorlar. Özellikle FOX TV ekranlarında yayınlanan çok sayıda dizi için final kararı alınmıştı.

Ekrandaki yaprak dökümüne bir dizi daha eklendi.

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Sipahi' dizisine final kararı verildi.

TEŞKİLAT GİBİ OLACAK DENMİŞTİ

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi izlenme rekorları kırarken 'Sipahi' dizisi içinde benzer yorumlar yapılmıştı. Ancak beklenen olmadı. Sipahi beklenen ilgiyi görmedi. Reyting kaybına daha fazla dayanamayan Show TV yönetimi acil final kararı verdi ve dizi apar topar durduruldu.

tv100 ekibinden Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sipahi dizisi bu sezonun kadrosu ve konusuyla öne çıkan projeleri arasındaydı. Mehmet ve Sadi Canpolat’ın yapımcılığını üstlendiği dizi Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık gibi ünlü isimleri buluşturmuştu.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kahramanlık öykülerini anlatan dizi için final kararı alındı. Kanalla 13 bölüm anlaşması olan CNP Film projeyi daha fazla uzatmama kararı aldı ve 8. bölümde final yapacaklarını ekibe duyurdu ve “Artan maliyetler sebebiyle maalesef 8. bölüm itibariyle final kararı alındı. Hepinizin bu işte emeği çok büyük. Herkese çok teşekkür ediyorum. Diğer projelerimizde görüşmek üzere…” mesajını paylaştı.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Ece Dizdar, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

ESKİ BÖLÜMLER İZLENEBİLECEK Mİ?

Öte yandan ''Sipahi'' dizisinin eski bölümleri Show TV'nin internet sitesinden izlenebilecek.