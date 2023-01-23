TRT1 ve Kanal D tedirgin... Yargı ve Teşkilat dizilerini zora sokacak gelişme

Pazar akşamları yayınlanan Yargı ve Teşkilat dizileri en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. TRT1 ve Kanal D yönetimi reyting tablosundan dolayı oldukça mutlu.

Yargı ve Teşkilat dizisi rakip tanımadan yoluna devam ediyordu. Ancak FOX TV tarafından beklenmedik bir karar alındı ve yeni bir dizi yayına başlayacak.

Yeni dizinin özellikle Yargı ve Teşkilat dizisini zora sokması bekleniyor.

YARIŞA İDDİALI BİR GİRİŞ YAPACAK

FOX TV ekranlarında yayınlanan diziler genelde uzun soluklu olmuyor. FOX TV yönetimi yeni dizisine dev bütçeler ayırmış durumda.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni diziyle ilgili detaylarda belli olmaya başladı.

Ego dizisi FOX’un merakla beklenen yeni dizilerinin başında geliyor. Yaşar ve Efe İrvül imzalı dizinin yayın günü ve tarihi belli oldu. Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk’u buluşturan dizinin ilk bölümü 5 Şubat Pazar günü seyirciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı, senaryosunu ise ülkemizin en başarılı senaristlerinden Erkan Birgören ile Tuna Görgün yazıyor.

OYUNCU SEÇİMLERİ SÜRÜYOR

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; FOX TV ekranlarında yayına başlayacak olan ''Ego'' dizisinde genç yeteneklerde yer alacak. Bu kapsamda da oyuncu seçimleri devam ediyor.