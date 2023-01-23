FOX TV'den şaşırtan karar.. Yasak Elma hayranları yıkılmıştı..

FOX TV ekranlarında altı sezondur yayınlanan ''Yasak Elma'' dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Pazartesi akşamları en çok izlenen diziler arasında yer alan ''Yasak Elma'' dizisi için final kararı alınmıştı. Dizinin haziran ayında final yaparak ekranlara tümden veda etmesi bekleniyordu.

Bu karar dizinin hayran kitlesini yıkmıştı.

FOX TV'YE TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ

Yasak elma dizisi için alınan final kararına FOX TV seyircileri büyük tepki göstermişti. Ancak oyuncular da dizinin yedinci sezonda devam etmesini istemiyordu. Özellikle başrol kadrosunda yer alan oyuncular da bu karara saygı gösterdiklerini belirtmişlerdi.

KARAR MI DEĞİŞTİRİLDİ?

TV100'den Birsen Altuntaş'ın yayınladığı haberde; Yasak Elma hayranlarını yakından ilgilendiren iki yeni gelişmeye yer verildi.

Yasak Elma dizisi 6 sezondur seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Disney Plus’ın hangi yeni projeleri aldığı konusunda da yeni bilgiler edindim. Platform aynı bünyede olan FOX’un fenomen dizisi Yasak Elma’nın filmini yayınlayacak. Geçen yaz çekilmesi planlanan proje ekip çok yorgun olduğu için bu yıla ertelenmişti. Medyapım’ın filmi bu yaz çekeceği konuşuluyor.

Öte yandan Yasak Elma’yla ilgili kulislerde bir de bomba bilgi dolaşıyor. Fenomen dizinin bu sezon biteceği açıklanmış, başta Eda Ece olmak üzere oyuncular da bu bilgiyi teyit etmişti. Ancak resmi bir bilgi olmamakla beraber duayen yapımcı Fatih Aksoy’un hâlâ çok yüksek reytingler alan dizinin 7. Sezonu da çekmeyi düşündüğü öğrenildi.